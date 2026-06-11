Kategoria artykułu: Biznes
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Banki pod presją cyberataków i regulacji. Jak nie stracić kontroli nad ryzykiem (DEBATA)
Polski sektor bankowy notuje najwyższy w Europie zwrot z aktywów i notuje rekordowe zyski, a mimo to czuje się coraz bardziej oblężony. Nie przez kredytobiorców, lecz przez boty, deepfake'i i celebrytów, pod których podszywają się oszuści.
11.06.2026, 03:40
Banki w regionie CEE rosną najszybciej w Europie, jednak ich prezesi i regulatorzy coraz częściej mówią nie o zyskach, lecz o botach, geopolityce i odpowiedzialności platform społecznościowych za oszustwa Fot. Europejski Kongres Finansowy
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak eksperci oceniają kondycję polskiego sektora bankowego i regionu CEE na tle Europy.
- Dlaczego tradycyjne ryzyko kredytowe schodzi na dalszy plan wobec zagrożeń cybernetycznych i operacyjnych.
- Kto, zdaniem uczestników debaty, powinien ponosić odpowiedzialność za rosnącą falę oszustw finansowych z wykorzystaniem AI.