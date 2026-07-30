Kategoria artykułu: Świat
Brytyjski sen o domu z ogrodem pęka. Rynek ma kilka prędkości
Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii nie załamuje się, ale przestaje działać według dawnych zasad. Londyn i drogie południe tracą, północ się broni, a najemcy nadal płacą coraz więcej. Zamiast jednego rynku są dziś na Wyspach co najmniej trzy różne rzeczywistości.
30.07.2026, 04:30
Średnia cena nieruchomości w Zjednoczonym Królestwie wyniosła w maju 2026 roku 271 tys. funtów (fot. Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego brytyjski rynek nieruchomości coraz wyraźniej dzieli się na droższe południe i bardziej odporne regiony północne.
- Jak wysokie koszty kredytów, słabsze nastroje konsumentów i powrót pracowników do biur zmieniają decyzje kupujących.
- Dlaczego spowolnienie na rynku sprzedaży nie prowadzi jednocześnie do wyraźnego spadku czynszów.