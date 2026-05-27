Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
NEWSROOM XYZ
27.05.2026 10:48

Vantage Development przejmie Resi4Rent. Spółki podpisały umowę sprzedaży

Spółka R4R Poland, w której 30 proc. udziałów posiada Echo Investment, zawarła z Vantage Development przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w 18 spółkach działających na rynku najmu instytucjonalnego – podało Echo Investment w komunikacie.

R4R Poland to spółka odpowiadająca za Resi4Rent, największego operatora mieszkań na wynajem w Polsce.

Cena nabycia udziałów wynosi 2,44 mld zł. Jak podano w komunikacie, została skorygowana m.in. o saldo środków pieniężnych, kapitału obrotowego netto oraz kwoty zadłużenia wewnątrzgrupowego i zewnętrznego sprzedawanych spółek.

To jedna z największych umów zawartych dotychczas na polskim rynku mieszkań instytucjonalnych na wynajem.

O tym, że TAG Immobilien – właściciel Vantage Rent z grupy kapitałowej Vantage Development – prowadzi rozmowy dotyczące nabycia udziałów w R4R, pisaliśmy w czerwcu 2025 r. w XYZ. O podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży Echo poinformowało w sierpniu 2025 r.

Jak wówczas podawano, w ramach projektu Vantage Development nabędzie 5322 gotowe lokale w ramach 18 projektów R4R. Nabywane spółki prowadzą działalność najmu instytucjonalnego we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Krakowie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie w połowie maja 2026 r.

Na zdjęciu budynek Resi4Rent
Vantage Development z TAG Immobilien Group przejmie 18 ukończonych inwestycji Resi4Rent. Fot. materiały prasowe R4R
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Pociągiem na Safari. Jak polskie firmy mogą zarobić na projektach kolejowych w Afryce
Na początku maja KUKE ogłosiło projekt zabezpieczenia kredytu na rozbudowę sieci kolejowej w Tanzanii w zamian za udział polskich firm. Przedsiębiorstwa znad Wisły mają też szansę zostać wykonawcami…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rządził w Coca-Coli, ale rzucił korporację dla polskich gór. Buduje grupę luksusowych hoteli
Jak Polska stała się rynkiem hoteli premium? Historia Grzegorza Gacka pokazuje potencjał polskiej turystyki i nowego luksusu
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Po co nam ludzie, skoro mamy sztuczną inteligencję? Janina Bąk o samotności, pracy i granicach AI
Każdy może mieć chatbota, który jest zawsze dostępny, cierpliwy i gotowy do reakcji. Mimo to stajemy się coraz bardziej samotni. I wypaleni – przekonuje Janina Bąk, twórczyni Janina Daily.
25.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Prezydenci z KO pod ostrzałem. Po Krakowie mogą być inne miasta
Po krakowskim referendum ruszyła giełda nazwisk. Pojawiły się też zapowiedzi kolejnych referendów. – Dla prezydentów miast najgroźniejsze jest połączenie dwóch rzeczy: niekompetencja i otoczka…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie.…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ryzyko sporów w PiS. Wnioski z frakcyjnych konfliktów
Od miesięcy trwają spory w Prawie i Sprawiedliwości. Ewentualne rozłamy byłyby jednak ryzykowne zarówno dla samej partii, jak i ewentualnych rozłamowców.
25.05.2026