Vantage Development przejmie Resi4Rent. Spółki podpisały umowę sprzedaży

Spółka R4R Poland, w której 30 proc. udziałów posiada Echo Investment, zawarła z Vantage Development przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w 18 spółkach działających na rynku najmu instytucjonalnego – podało Echo Investment w komunikacie.

R4R Poland to spółka odpowiadająca za Resi4Rent, największego operatora mieszkań na wynajem w Polsce.

Cena nabycia udziałów wynosi 2,44 mld zł. Jak podano w komunikacie, została skorygowana m.in. o saldo środków pieniężnych, kapitału obrotowego netto oraz kwoty zadłużenia wewnątrzgrupowego i zewnętrznego sprzedawanych spółek.

To jedna z największych umów zawartych dotychczas na polskim rynku mieszkań instytucjonalnych na wynajem.

O tym, że TAG Immobilien – właściciel Vantage Rent z grupy kapitałowej Vantage Development – prowadzi rozmowy dotyczące nabycia udziałów w R4R, pisaliśmy w czerwcu 2025 r. w XYZ. O podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży Echo poinformowało w sierpniu 2025 r.

Jak wówczas podawano, w ramach projektu Vantage Development nabędzie 5322 gotowe lokale w ramach 18 projektów R4R. Nabywane spółki prowadzą działalność najmu instytucjonalnego we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Krakowie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie w połowie maja 2026 r.