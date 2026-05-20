Dom Development wchodzi na nowy rynek. Deweloper chce budować w Poznaniu

Zarząd Dom Development zdecydował o wejściu na poznański rynek nieruchomości. Deweloper poinformował o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia nowej spółki w tym celu.

100 proc. udziałów w spółce obejmie Dom Development. „Zarząd wskazuje, że spółka ta będzie działać pod firmą Dom Development Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz że zostaje utworzona w celu prowadzenia działalności deweloperskiej na rynku poznańskim w segmencie mieszkaniowym" – podano w komunikacie.

Obecnie Dom Development działa na rynkach w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie.

W pierwszym kwartale 2026 r. deweloper przekazał klientom 1273 lokale i sprzedał 1161 lokali netto. Zysk netto j.d. wyniósł 180 mln zł, zysk operacyjny 223,3 mln zł, a przychody grupy – 960,9 mln zł.

