Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.05.2026
NEWSROOM XYZ
20.05.2026 13:46

Dom Development wchodzi na nowy rynek. Deweloper chce budować w Poznaniu

Zarząd Dom Development zdecydował o wejściu na poznański rynek nieruchomości. Deweloper poinformował o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia nowej spółki w tym celu.

100 proc. udziałów w spółce obejmie Dom Development. „Zarząd wskazuje, że spółka ta będzie działać pod firmą Dom Development Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz że zostaje utworzona w celu prowadzenia działalności deweloperskiej na rynku poznańskim w segmencie mieszkaniowym" – podano w komunikacie.

Obecnie Dom Development działa na rynkach w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie.

W pierwszym kwartale 2026 r. deweloper przekazał klientom 1273 lokale i sprzedał 1161 lokali netto. Zysk netto j.d. wyniósł 180 mln zł, zysk operacyjny 223,3 mln zł, a przychody grupy – 960,9 mln zł.

Polecamy: Wyniki grupy Dom Development przebiły konsensus

Zdjęcie przedstawia ogrodzenie z logiem Dom Development przed blokiem
Zarząd Dom Development zdecydował o wejściu na poznański rynek nieruchomości. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Mniej żołnierzy USA w Polsce. Co z naszym bezpieczeństwem?
Wojsk amerykańskich w Polsce będzie mniej, a rząd i prezydent zostali tym zaskoczeni. Decyzja może pochodzić od sekretarza obrony USA, Pete’a Hegsetha i stawia pod dużym znakiem zapytania…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polskie IT w fazie konsolidacji. GIAP przejmuje Designers i skaluje biznes
GIAP przejmuje Designers – spółkę specjalizującą się w cyfrowych systemach zarządzania drogami. Wzmacniając ofertę dla sektora publicznego.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
KO ma problem przed wyborami. Obietnice mogą wrócić ze zdwojoną siłą
Brak wielkich reform, niezrealizowane obietnice i prezydenckie weto mogą stać się dla rządu coraz większym obciążeniem. Przed wyborami w 2027 r. Koalicja Obywatelska będzie musiała odpowiedzieć nie…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Putin ma nowy plan na kraje bałtyckie. Odtwarza niebezpieczny schemat z Ukrainy
Kraje bałtyckie stały się w ostatnim czasie obszarem coraz intensywniejszych politycznych, dezinformacyjnych i dywersyjnych działań Rosji. Są sygnały, że Kreml może sięgnąć po wypróbowany w Ukrainie…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Młodzi nie czują, że mają wpływ. A to oni zdecydowali o zmianie władzy
Mimo coraz większego udziału młodych w wyborach nie czują oni dużego wpływu na rzeczywistość. Zwraca na to uwagę rządowy raport. Młodzież zarzuca rządzącym lekceważenie potrzeb jej pokolenia.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zwolnienia w krakowskich centrach usług. „Element globalnej zmiany działania firm”
Zlokalizowane w Krakowie centra biznesowe redukują zatrudnienie. Sektor usług dla biznesu od lat stanowi fundament lokalnego rynku pracy. – Miasto nie traci swojej pozycji, lecz przechodzi do…
19.05.2026