Kategoria artykułu: Biznes
Polska firma rusza z budową elektrowni w Ukrainie. Portfel projektów wart 2,5 mld euro
ELQ, polski producent stacji transformatorowych, chce uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej energetyki i nie zamierza czekać na zakończenie wojny. Już w tym półroczu rozpocznie budowę farm słonecznych z magazynami energii. – Ukraina potrzebuje nowych źródeł energii jak najszybciej – mówi właściciel firmy Marcin Sołtysiak. Dodaje, że wśród partnerów zainteresowanych wspólnymi inwestycjami są firmy m.in. z krajów arabskich i USA.
– Wśród partnerów, którzy chcą zainwestować z nami w te projekty, mamy firmy z całego świata – zdradza Marcin Sołtysiak, prezes ELQ. Fot. ELQ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie plany inwestycyjne ma spółka ELQ.
- Jak na inwestycje w kraju objętym wojną patrzą instytucje finansowe.
- Jaką technologię jądrową chce rozwijać ELQ.