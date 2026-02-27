Kategoria artykułu: Biznes
Tysiące klientów PGE nie dostało faktur za prąd. To skutek nowego systemu rozliczeń
Wdrażany stopniowo przez sprzedawcę energii PGE Obrót nowy system rozliczeniowy ma ułatwić obsługę klientów. Na starcie jednak wprowadził bałagan, przez który wielu odbiorców nie dostało rachunków za prąd. Sprawa mogła dotknąć nawet kilkaset tysięcy osób. Problemy dotyczą rejonów obsługiwanych przez oddziały PGE w Rzeszowie, Zamościu i Skarżysku-Kamiennej.
27.02.2026, 05:15
Biuro Polskiej Grupy Energetycznej w Rzeszowie. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak będzie działał nowy system rozliczeniowy w PGE Obrót.
- Dlaczego na starcie pojawiły się problemy.
- Z jakich udogodnień będą mogli korzystać od tego roku odbiorcy energii w całej Polsce.