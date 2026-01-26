Koniec nazwy PGNiG. Zastąpi ją marka Orlen

Marka PGNiG zmienia się w markę Orlen – poinformował polski koncern energetyczny. Zmiany wejdą w życie już od wtorku 27 stycznia.

„Marka PGNiG zmienia się w ORLEN, a nazwa spółki z PGNiG Obrót Detaliczny na myORLEN” – przekazał w poniedziałek Orlen w komunikacie prasowym. Efekty zmian będą widoczne od wtorku 27 stycznia. Tego samego dnia zostanie również uruchomiona strona internetowa myorlen.pl, na którą trafią wszystkie kluczowe informacje.

Orlen zapewnia jednak, że zmiana marki i nazwy spółki nie wymaga żadnych działań ze strony klientów. Umowy, numery rachunków, sposoby płatności, faktury, formy kontaktu oraz lokalizacje biur obsługi klienta pozostaną bez zmian.

„Ujednolicenie marki pozwala na oferowanie klientom zintegrowanych usług energetycznych oraz rozwój platformy ORLEN VITAY w kierunku super-aplikacji, zgodnie ze strategią” – zapewnia spółka. Według niej zmiana umożliwi także efektywne zarządzanie usługami.

Dotychczasowi klienci PGNiG Obrót Detaliczny otrzymają możliwość skorzystania z bonusu w aplikacji Orlen Vitay.

Źródło: PAP