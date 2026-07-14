Cła na chińskie paczki już obowiązują. Po dwóch tygodniach widać pierwsze efekty
Wprowadzenie ceł na przesyłki o wartości do 150 euro szybko przełożyło się na ceny na najpopularniejszych chińskich platformach handlowych. Różnice dotyczą nie tylko wysokości kosztów, lecz także momentu, w którym klient dowiaduje się o ostatecznej cenie zakupu.
14.07.2026, 05:00
Od 1 lipca UE nalicza cła na wszystkie paczki spoza Unii, także te o wartości do 150 euro. Nowe rozwiązanie miało wzmocnić konkurencyjność europejskich przedsiębiorców i zmniejszyć skalę zamówień z Chin do Europy. Do UE trafiają rocznie już miliardy paczek z chińskich platform e-commerce. Fot. Sun Zhongzhe/VCG via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy po wprowadzeniu ceł wzrosły ceny na najpopularniejszych chińskich platformach e-commerce.
- Jakie strategie wobec nowych regulacji przyjęły AliExpress, Shein i Temu.
- Jak na zmianach mogą skorzystać europejskie firmy z branży e-commerce.