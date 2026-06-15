Ruszył TikTok Shop. To test dla rynku e-commerce

W poniedziałek oficjalnie został uruchomiony TikTok Shop. Użytkownicy serwisu od teraz mogą kupić pokazywane produkty w aplikacji.

W poniedziałek 15 czerwca ruszył TikTok Shop – nowa usługa serwisu społecznościowego TikTok. Oficjalnymi partnerami i preferowanymi dostawcami usługi zostały Blik i InPost.

Celem jest skomercjalizowanie ruchu na TikToku – w Polsce aplikacja ma ponad 14,2 mln użytkowników. Dotąd, gdy chcieli kupić obejrzany produkt, robili to u zewnętrznego sprzedawcy. Teraz wszystko ma dziać się wewnątrz aplikacji, a TikTok będzie zarabiał na prowizjach i reklamach.

Spółka nie ujawniła, ilu sprzedawców rozpoczęło działalność na TikToku. Przedstawiciele firmy mówili nam o „tysiącach”, a z nieoficjalnych informacji, do których dotarła nasza redakcja, wynika, że na etapie wdrożenia jest 200 sprzedających.

Dla porównania na rynkach europejskich TikTok Shop ma łącznie ponad 100 tys. sprzedawców, z czego 1/3 w najaktywniejszej Francji. Wejście TikTok Shop do Polski ma być częścią szerszej ekspansji, która obejmie też Holandię, Belgię i Austrię.

Według ekspertów nowa funkcjonalność TikToka nie zagrozi od razu takim graczom jak Allegro, Amazon czy OLX. Może jednak zmienić podejście do e-commerce w niektórych segmentach.

– TikTok Shop na pewno namiesza w kategoriach: moda, uroda, elektronika – mówi nam Monika Czaplicka z Wobuzz. Jak wyjaśnia, „TikTok Shop rozszerzy rynek, nie zdominuje”.

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