Co się stanie, jeśli Tottenham Hotspur spadnie z Premier League?
Tottenham Hotspur, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej zarabiających klubów w Anglii, znalazł się w sytuacji realnego zagrożenia spadkiem z Premier League. Ewentualna degradacja zespołu o takiej skali działalności i globalnym zasięgu miałaby istotne konsekwencje organizacyjne i finansowe. W tym kontekście zasadne jest przeanalizowanie potencjalnych skutków dla składu drużyny, relacji sponsorskich oraz struktury przychodów klubu.
31.03.2026, 05:00
Richarlison najprawdopodobniej jest jednym z wielu piłkarzy Tottenhamu, którzy w przypadku spadku do Premier League poszukają sobie nowego pracodawcy.
Fot. Ryan Pierse/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie konsekwencje finansowe poniósłby Tottenham po spadku z Premier League.
- Co mogłoby stać się ze składem drużyny w przypadku degradacji do niższej ligi.
- Jak spadek wpłynąłby na umowy sponsorskie oraz globalny wizerunek klubu.