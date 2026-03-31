Co się stanie, jeśli Tottenham Hotspur spadnie z Premier League?

Jako dziennikarz sportowy i kibic co tydzień dostarczam wam najświeższe wiadomości ze świata brytyjskiej piłki nożnej. Polecam pozostałe teksty z serii Wyspa futbolu.

Tottenham Hotspur podejmował na swoim stadionie Nottingham Forest w meczu o szczególnym znaczeniu. Nie chodziło o trofeum ani sukces w rozgrywkach pucharowych, lecz o trzy punkty w Premier League – kluczowe w kontekście walki o utrzymanie. Spotkanie miało wymiar symboliczny, ponieważ Tottenham w tym sezonie odniósł na własnym stadionie zaledwie dwa zwycięstwa, co dodatkowo podkreślało skalę problemów sportowych zespołu.

Kibice Tottenhamu i atmosfera przed kluczowym meczem o utrzymanie w Premier League

Kibice zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Ostatnie miesiące były dla nich wyjątkowo trudne – zmiana trenera na Igora Tudora, kojarzonego z pracą w wymagających warunkach, nie przyniosła oczekiwanej poprawy wyników ani na krajowym podwórku, ani w rozgrywkach europejskich. Pomimo tego wsparcie dla drużyny nie osłabło.

Około 20 tys. najbardziej zaangażowanych fanów zgromadziło się około dwóch godzin przed stadionem Tottenham Hotspur Stadium, oczekując na przyjazd drużyny. W momencie pojawienia się klubowego autokaru rozpoczęli oprawę – odpalono race, ustawiono się wzdłuż drogi i rozpoczęto wspólne śpiewy. Gdy pojazd zwolnił, kibice manifestowali wsparcie, stukając w jego szyby i kierując gesty otuchy w stronę zawodników, którzy w ostatnim czasie mierzyli się z wyraźnym spadkiem formy.

Po oklaskach dla piłkarzy jadących na stadion wszyscy kibice ruszyli pospiesznie na trybuny. Fot. Mikołaj Śmiłowski

Podobne, pełne zaangażowania i wiary w sukces nastroje były odczuwalne także na stadionie. Trybuny wypełniły się niemal w całości już kilkanaście minut przed pierwszym gwizdkiem. Zarówno podczas rozgrzewki, jak i oficjalnego wyjścia na murawę, piłkarze w białych koszulkach byli oklaskiwani i wspierani pieśniami. Gdy rozpoczął się mecz, blisko 70 tys. kibiców głośno dopingowało swój zespół.

Przebieg meczu Tottenham – Nottingham Forest i kluczowe momenty spotkania

Początek spotkania był obiecujący. Tottenham dominował w posiadaniu piłki, kreował sytuacje i brakowało jedynie skutecznego wykończenia akcji. Wśród kibiców widoczna była wiara, że zespół Igora Tudora jest podbudowany ostatnimi wynikami – m.in. remisem na wyjeździe w Liverpoolu oraz zwycięstwem u siebie z Atlético Madryt, choć niewystarczającym do awansu w europejskich rozgrywkach. Mimo niedokładności w rozegraniu zawodnicy sprawiali wrażenie bardziej pewnych siebie niż w poprzednich meczach.

To jeszcze moment, w którym tliła się nadzieja na dobry rezultat. Fot. Mikołaj Śmiłowski

Sytuacja zmieniła się tuż przed przerwą, gdy po niewykorzystanych okazjach gospodarzy to goście objęli prowadzenie. Strata bramki wpłynęła nie tylko na nastroje kibiców, lecz także na postawę drużyny. W drugiej połowie Tottenham miał trudności z utrzymaniem jakości gry w ataku, a kolejne gole rywali przesądziły o wyniku spotkania. Przy stanie 0–3 część kibiców opuściła stadion przed końcowym gwizdkiem.

Reakcja trybun była wyraźnie bardziej negatywna niż w przypadku wcześniejszych porażek, co można powiązać z wysokimi oczekiwaniami przed meczem. Tottenham spadł na 17. miejsce w tabeli Premier League, bezpośrednio nad strefę spadkową. Dodatkowo bezpośrednio po spotkaniu pojawiła się informacja o śmierci ojca trenera Igora Tudora. Wkrótce potem klub zdecydował się na zmianę szkoleniowca i rozpoczął poszukiwania jego następcy.

Czy Tottenham spadnie z Premier League ? Szanse i scenariusze na koniec sezonu

Obecnie trwa przerwa w rozgrywkach ligowych, co daje Tottenhamowi ponad 20 dni na analizę sytuacji i próbę odwrócenia niekorzystnego trendu. Z perspektywy obserwatorów rynku sportowego można już jednak zacząć rozważać scenariusz spadku do EFL Championship. Według danych modelu statystycznego Opta prawdopodobieństwo degradacji wzrosło do około 27 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej wynosiło około 4 proc.

Bardzo interesującą kwestią pozostaje potencjalny wpływ spadku na ceny biletów. Obecnie karnety na mecze domowe Tottenham Hotspur w Premier League kosztują od około 800 do ponad 2100 funtów, co plasuje klub wśród najdroższych w Anglii. Wysoki poziom cen jest uzasadniany jakością infrastruktury, atrakcyjną lokalizacją stadionu oraz – przynajmniej w założeniu – wysokim poziomem sportowym. W bieżącym sezonie ten ostatni element budzi jednak zastrzeżenia, dlatego po konsultacjach ze środowiskiem kibiców klub zdecydował się utrzymać ceny biletów na niezmienionym poziomie w kolejnym sezonie.

Scenariusz ten obowiązuje jednak wyłącznie w przypadku utrzymania w Premier League. Spadek do niższej ligi oznaczałby konieczność obniżenia cen, choć skala takiej korekty pozostaje trudna do oszacowania. W ostatnich latach rzadko zdarzało się, aby klub o porównywalnej skali działalności opuszczał najwyższą klasę rozgrywkową. W przeszłości, m.in. w przypadku Aston Villi i Newcastle United, ceny biletów po spadku obniżano o około 10 proc., by po powrocie do Premier League podnieść je o 15–20 proc.

W sezonie 2023/24 przychody Tottenhamu z dnia meczowego przekroczyły 100 mln funtów i stanowiły około 20 proc. całkowitych wpływów klubu. W bieżącym sezonie są one wyższe ze względu na udział w Lidze Mistrzów. Oczywiście, w przypadku krótkotrwałej degradacji wpływ niższych cen biletów na całościowe wyniki finansowe nie byłby więc kluczowy, choć stanowiłby jeden z elementów presji na przychody.

Finanse Tottenhamu po spadku: prawa telewizyjne, przychody i wydarzenia na stadionie

Sumaryczny efekt spadku wynikałby jednak z kumulacji wielu czynników. Tottenham należy do najbogatszych klubów piłkarskich na świecie – według danych Deloitte jego przychody przekraczają 670 mln euro rocznie, co plasuje go w czołówce globalnej. Warto przy tym zauważyć, że w historii Premier League nie zdarzyło się, aby klub o przychodach przekraczających 200 mln funtów został zdegradowany.

Jeżeli chodzi o przychody z meczów, Tottenham Hotspur wspomoże się poprzez organizację eventów na swoim stadionie. W kwietniu na obiekcie odbędzie się walka boksera Tysona Fury’ego, w czerwcu koncert zagra Bad Bunny, a we wrześniu dwa mecze zagrają kluby NFL. Brak występów w europejskich pucharach i nieco luźniejszy terminarz EFL Championship umożliwią Totkom jeszcze większą aktywność w biznesie rozrywkowym.

Największe znaczenie dla finansów miałby jednak spadek przychodów z praw telewizyjnych. Obecna umowa Premier League opiewa na około 6,7 mld dolarów, podczas gdy wartość kontraktu dla EFL Championship jest wielokrotnie niższa. Choć popularność Tottenhamu zapewniłaby relatywnie wysoki udział w tej puli, przychody z transmisji mogłyby spaść nawet o połowę. Dla porównania, w sezonie 2023/24 Tottenham uzyskał z tego tytułu 167 mln funtów, podczas gdy Leicester City – jako mistrz Championship – otrzymał 54 mln funtów.

Istotnym obszarem potencjalnych zmian byłyby również relacje sponsorskie. Umowa z głównym sponsorem, firmą AIA, obowiązuje do 2027 r., a w kolejnych latach przewidziano kontynuację współpracy w innej formule. Scenariusz spadku nie był jednak uwzględniany przy konstruowaniu tych założeń.

W przypadku degradacji Tottenham musiałby przeprowadzić renegocjacje umów sponsorskich. W praktyce kontrakty w angielskim futbolu często zawierają klauzule odnoszące się do spadku, jednak ich zakres i wpływ na wartość umów bywają zróżnicowane. Niezależnie od szczegółów, można oczekiwać presji na obniżenie wartości świadczeń sponsorskich, co dodatkowo obciążyłoby stronę przychodową klubu.

Szacuje się, że AIA płaci obecnie około 40 mln funtów rocznie za ekspozycję logo na koszulkach Tottenhamu Hotspur. Dla porównania, najbardziej wartościowe umowy sponsorskie klubów występujących w EFL Championship wynoszą zazwyczaj około 4–5 mln funtów rocznie. Ze względu na globalny zasięg marki Tottenhamu potencjalna nowa umowa mogłaby być wyższa niż w przypadku typowych klubów tej ligi, jednak i tak oznaczałaby istotny spadek względem obecnych poziomów. Należy również uwzględnić aspekt wizerunkowy – sponsor o globalnym zasięgu może nie być zainteresowany utrzymaniem współpracy z klubem występującym poza najwyższą klasą rozgrywkową. W takim scenariuszu możliwe byłoby czasowe zawieszenie współpracy oraz zawarcie krótkoterminowej umowy z innym partnerem, skłonnym zaakceptować niższą ekspozycję za odpowiednio niższą opłatę. Podobne mechanizmy dotyczyłyby także pozostałych sponsorów.

Skład Tottenhamu po spadku: odejścia gwiazd i przebudowa drużyny

Po stronie kosztowej największą pozycję stanowią wynagrodzenia zawodników. W przypadku spadku można oczekiwać istotnych zmian kadrowych. Piłkarze o ugruntowanej pozycji i wysokiej wartości rynkowej – tacy jak Pedro Porro, Micky van de Ven, Xavi Simons czy Richarlison – mogliby dążyć do transferu, aby utrzymać poziom sportowy i ekspozycję medialną. Podobnie zawodnicy młodsi, ale już rozpoznawalni, jak Kevin Danso, Djed Spence czy Destiny Udogie, byliby naturalnymi kandydatami do odejścia.

Odejścia kluczowych zawodników miałyby również pozytywne konsekwencje finansowe. Redukcja wynagrodzeń ograniczyłaby presję kosztową, a transfery mogłyby wygenerować istotne wpływy gotówkowe. Należy jednak uwzględnić, że w warunkach przymusowej sprzedaży klub rzadko uzyskuje pełną wartość rynkową zawodników – dyskonto cenowe może sięgać kilkudziesięciu procent.

Najtrudniejszym do oszacowania kosztem byłaby utrata obecności w Premier League w okresie bezpośrednio po dużych wydarzeniach sportowych, takich jak piłkarskie mistrzostwa świata. Turnieje tej skali zwiększają globalne zainteresowanie futbolem i przyciągają nowych kibiców, co w naturalny sposób wzmacnia największe ligi. Brak ekspozycji w tym czasie mógłby ograniczyć zdolność Tottenhamu do pozyskiwania nowych odbiorców i utrzymania międzynarodowej rozpoznawalności.