West Ham United ma duży problem. Finanse klubu to tykająca bomba
Rekordowa strata, rosnące zadłużenie, gigantyczne koszty i walka o utrzymanie w Premier League. West Ham United nie tylko zaliczył spadek formy na boisku, ale także w każdej kategorii sprawozdania finansowego. Księgi klubu ze wschodniego Londynu to tykająca bomba opakowana w papier prezentowy. Odważyliśmy się do nich zajrzeć.
12.03.2026, 04:15
Remedium na słabe wyniki sportowe ma być doświadczenie nowego trenera, Nuno Espírito Santo. Na poprawę sytuacji finansowej nie ma jeszcze pomysłu innego niż utrzymanie się w Premier League i walka o nowe kontrakty reklamowe. Fot. Carl Recine/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego West Ham United zanotował rekordową stratę finansową w sezonie 2024/25.
- W jaki sposób spadek przychodów z praw telewizyjnych i biletów wpłynął na budżet klubu.
- Jakie mechanizmy zadłużenia i finansowania zastosował West Ham w obliczu pogarszającej się sytuacji.