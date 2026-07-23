CPK kontra właściciele gruntów. Spór o wywłaszczenia i miliardy
Budowa lotniska CPK wchodzi w decydującą fazę. Zanim ruszą prace, spółka musi zakończyć przejmowanie gruntów. Spór dotyczy tego, czy właściciele otrzymują uczciwe warunki, czy też państwo wykorzystuje przewagę dużego inwestora.
23.07.2026, 15:20
Na zdjęciu z drona teren, przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w miejscowości Zabłotnia. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiega pozyskiwanie gruntów pod budowę lotniska CPK.
- Dlaczego część mieszkańców nie skorzystała z oferty spółki.
- Czego dotyczy spór między CPK a właścicielami nieruchomości w sprawie odszkodowań, wycen gruntów i rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej.