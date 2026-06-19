Kategorie artykułu: Newsy Polityka
CPK bez Macieja Laska. Eksperci: Rola pełnomocnika nie jest już kluczowa
Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tej roli zastąpi go Piotr Malepszak. Eksperci uważają, że spółka jest ukształtowana, a roszady polityczne nie muszą skutkować wielkimi zmianami.
19.06.2026, 15:21
Maciej Lasek, były pełnomocnik rządu ds. budowy CPK. Fot. Rafał Guz, PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto zastąpi Macieja Laska na stanowisku pełnomocnika.
- Czy zmiana personalna może wpłynąć na realizację projektu Port Polska.
- Na jakim etapie znajduje się obecnie projekt.