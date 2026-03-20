Kategoria artykułu: Biznes
Współpraca z partnerem
Czego klienci oczekują od VAS? Aplikacje bankowe pod lupą
Znalezienie równowagi między użyteczną innowacją a przeładowaniem funkcjami jest dziś jednym z największych wyzwań dla banków projektujących aplikacje mobilne. Sektor zmienia strategie i coraz wyraźniej zaczyna rywalizować o czas i uwagę użytkownika. Kluczowe w tej rywalizacji stają się usługi dodatkowe.
20.03.2026, 04:00
Raport Miquido „Czego klienci pragną od VAS?” stanowi kompleksowe spojrzenie na ewolucję bankowości mobilnej w Polsce. Publikacja opiera się na analizie rynku obejmującej dziesięć banków tradycyjnych i trzy neobanki, badaniu internetowym preferencji użytkowników przeprowadzonym na próbie 163 osób oraz wypowiedziach ekspertów m.in. z PKO BP, Bank Pekao, Revolut, ZEN i PayPo. Fot. materiały partnera
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie oczekiwania mają użytkownicy wobec usług dodatkowych (VAS) w aplikacjach bankowych i jak wpływają one na częstotliwość korzystania z bankowości mobilnej.
- Jakie wyzwania stoją przed bankami w projektowaniu aplikacji – od standaryzacji usług po ryzyko przeładowania funkcjami i chaosu w interfejsie.
- W jaki sposób nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, mogą wspierać zarządzanie usługami dodatkowymi i poprawiać doświadczenie klienta.