Czy to ostatni sezon Ekstraklasy z reklamą piwa na stadionach? Gra toczy się o miliony złotych
Powraca piłkarska Ekstraklasa z jubileuszowym setnym sezonem. Czy okaże się on ostatnim z reklamą piwa na stadionach? Politycy chcą, aby nowe przepisy weszły w życie w przyszłym roku. Co to oznacza dla browarów i samych klubów sportowych, zwłaszcza tych mniejszych?
24.07.2026, 16:20
W tym sezonie Ekstraklasy być może po raz ostatni na bandach wokół boiska i koszulkach piłkarskim pojawią się reklamy browarów. Fot. PAP/Wojciech Szubartowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak browary wspierają polski sport.
- Jakie zmiany w sponsoringu sportowym proponują kluby parlamentarne Polski 2050 i Lewicy i jakie mogą być tego konsekwencje dla sportu.
- Jak wygląda współpraca browarów z klubami piłkarskimi w innych krajach.