Kategoria artykułu: Lifestyle
Czy wino za 15 tys. zł jest dziesięć razy lepsze niż to za 1500 zł
Wina jednej z najbardziej prestiżowych winnic świata – Petrus można kupić teraz w Polsce. Za butelkę kultowego trunku trzeba zapłacić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlaczego luksusowe wina cieszą się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem?
01.08.2026, 05:45
Na polskim rynku pojawia się coraz więcej win, za które trzeba zapłacić kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Fot. Kuba Szymanek
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co kształtuje cenę luksusowych win.
- Jak drogie wina sprzedają się w Polsce.
- Jak wygląda sprzedaż win z najwyższej cenowej półki w gastronomii.