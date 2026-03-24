Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026, 05:50
Izera miała być pierwszym polskim autem elektrycznym. Kiedy w Polsce wciąż dyskutowano o jej produkcji, w Turcji pierwszy samochód marki Togg wyjechał z hali montażowej. Fot. Andrzej Grygiel/ PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto wziął udział w konkursie NFOŚiGW na 4,8 mld zł z KPO i jakie projekty zgłoszono.
- Jaką rolę w procesie odegrała firma doradcza Deloitte Advisory.
- Na czym polegają zarzuty dotyczące potencjalnego konfliktu interesów.