Rewolucję AI będzie spowalniać ludzka mentalność. Tak się stało na rynku aut elektrycznych (WYWIAD)
– Ja bym jednak nie zakładał totalnej rewolucji AI. Trend może jeszcze zostać zweryfikowany – uważa Piotr Wielgomas, prezes grupy BIGRAM. Jego zdaniem AI jeszcze długo nie wyeliminuje ludzi z rynku pracy, jeśli będą oni właściwie kierować swoimi zawodowymi wyborami. Na razie masowo głównie to bigtechy zwalniają swoich pracowników.
09.03.2026, 04:30
– Czasami to z ego wynika główny problem menedżera, który szuka pracy. Bardzo często słyszę od ludzi zwalnianych z najwyższych stanowisk: „Ale pan mi mówi, żebym ja się umówił na kawę z tymi osobami, które znam, a to w większości są moi podwładni. To co ja będę się ich prosił o pracę!” Dorosłym ludziom trzeba tłumaczyć, że to żadna ujma na honorze – mówi Piotr Wielgomas, założyciel i szef BIGRAM. Fot. BIGRAM/Piotr Myszkowski, Invictus
