Kategoria artykułu: Biznes
Duże biometanownie dostaną wsparcie. W planach kolejne ułatwienia dla branży
Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający system wsparcia dla dużych biometanowni. Produkcja odnawialnego gazu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i zapewni dodatkowe przychody rolnikom. – To ważny krok dla rozwoju krajowego sektora biometanu – podkreśla Dawid Trzeciak, analityk Forum Energii.
15.07.2026, 17:00
Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska, zaapelowała o ponadpartyjną zgodę w sprawie przyjęcia ustawy biometanowej. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zawiera projekt ustawy biometanowej.
- Jak nowe przepisy oceniają inwestorzy i eksperci.
- Jaki jest potencjał rozwoju rynku biometanu w Polsce.