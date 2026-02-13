Kategoria artykułu: Biznes
Dymisje w zarządzie, ostre rozmowy z bankami i plan sprzedaży węglowego bloku. W Grupie Azoty znów gorąco
Tuż przed finalizacją trudnych negocjacji z instytucjami finansowymi rada nadzorcza zdymisjonowała pół zarządu Grupy Azoty. Nowy zarząd będzie miał za zadanie nie tylko dokończyć rozmowy z bankami, ale też odbudować sytuację finansową całej grupy. Nawozowy gigant miał w planach sprzedaż kilku aktywów, w tym niedokończonego bloku węglowego w Puławach.
13.02.2026, 05:50
Grupy Azoty walczy o przetrwanie. Kluczowa dla przyszłości nawozowej grupy będzie restrukturyzacja zadłużenia. Fot. Grupa Azoty
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego doszło do zmian w zarządzie Grupy Azoty.
- Jakie plany wobec bloku węglowego w Puławach ma nawozowa grupa.
- Jakie są dalsze kroki w planie ratunkowym Azotów.