Deweloper nieruchomości magazynowych i przemysłowych 7R wchodzi na niemiecki rynek. Po podpisaniu umowy nabycia pierwszej inwestycji w Niemczech spółka zawarła partnerstwo, którego celem jest zainwestowanie 200 mln euro.

Celem partnerstwa z „profesjonalnym inwestorem” jest zainwestowanie 200 mln euro w rozwój nowoczesnych projektów przemysłowych, magazynowych i logistycznych.

– To naturalna kontynuacja naszych konsekwentnych i skutecznych działań realizowanych dotychczas w Polsce i Czechach, a jednocześnie istotny krok w rozwoju 7R na kluczowych rynkach europejskich – zapewnia Andrzej Wroński, prezes 7R.

Spółka planuje ekspansję w Niemczech przez realizację jednego lub dwóch akwizycji gruntowych oraz nabycie jednego lub dwóch istniejących aktywów jeszcze w 2026 r. Ma się skupić na największych miastach.

– Niemcy stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych i największych rynków nieruchomości magazynowych w Europie, napędzany siłą krajowej bazy przemysłowej, centralnym położeniem geograficznym oraz wysoko rozwiniętą infrastrukturą transportową – wyjaśnia Magdalena Uler-Kłeczek, Członkini Zarządu i CIO w 7R.

7R to deweloper nieruchomości komercyjnych, działający w Polsce i Czechach. Specjalizuje się w budowie nieruchomości magazynowych na wynajem. Firma założona w Polsce ma ponad 1,8 mln m kw. powierzchni zrealizowanych projektów. Jest spółką portfelową Urban Partners, należącą do Nordic Strategic Fund V.