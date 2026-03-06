Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 09:14

7R wchodzi na niemiecki rynek

Deweloper nieruchomości magazynowych i przemysłowych 7R wchodzi na niemiecki rynek. Po podpisaniu umowy nabycia pierwszej inwestycji w Niemczech spółka zawarła partnerstwo, którego celem jest zainwestowanie 200 mln euro.

Celem partnerstwa z „profesjonalnym inwestorem” jest zainwestowanie 200 mln euro w rozwój nowoczesnych projektów przemysłowych, magazynowych i logistycznych.

To naturalna kontynuacja naszych konsekwentnych i skutecznych działań realizowanych dotychczas w Polsce i Czechach, a jednocześnie istotny krok w rozwoju 7R na kluczowych rynkach europejskich – zapewnia Andrzej Wroński, prezes 7R.

Spółka planuje ekspansję w Niemczech przez realizację jednego lub dwóch akwizycji gruntowych oraz nabycie jednego lub dwóch istniejących aktywów jeszcze w 2026 r. Ma się skupić na największych miastach.

– Niemcy stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych i największych rynków nieruchomości magazynowych w Europie, napędzany siłą krajowej bazy przemysłowej, centralnym położeniem geograficznym oraz wysoko rozwiniętą infrastrukturą transportową – wyjaśnia Magdalena Uler-Kłeczek, Członkini Zarządu i CIO w 7R.

7R to deweloper nieruchomości komercyjnych, działający w Polsce i Czechach. Specjalizuje się w budowie nieruchomości magazynowych na wynajem. Firma założona w Polsce ma ponad 1,8 mln m kw. powierzchni zrealizowanych projektów. Jest spółką portfelową Urban Partners, należącą do Nordic Strategic Fund V.

Andrzej Wroński nowym prezesem zarządu 7R
Magazyn 7R pod Słupskiem
7R wchodzi na niemiecki rynek. Fot. materiały prasowe
