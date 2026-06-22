Akcje Getty Image wystrzeliły przed otwarciem notowań po ogłoszeniu umowy z OpenAI

Wartość akcji Getty Images podwoiła się w handlu przedsesyjnym po tym, jak spółka poinformowała o zawarciu umowy z OpenAI. Obrazy z biblioteki firmy mają trafić do bazy ChatGPT, co może okazać się dla niej punktem zwrotnym.

Na zamknięciu notowań Nasdaq w piątek za walor spółki Getty Images należało zapłacić 61 centów. Od początku roku wartość akcji spadła o 55 proc., co jak wyjaśnia Bloomberg, było spowodowane obawą inwestorów o to, czy firma poradzi sobie z konkurencją ze strony sztucznej inteligencji.

Ogłoszenie współpracy z OpenAI może jednak zmienić nastroje rynku. Getty Images udostępni bowiem swoje obrazy twórcy ChatGPT, aby użytkownicy korzystający z narzędzia AI mieli dostęp do fotografii i grafik spółki. Firmy nie ogłosiły warunków finansowych, ani innych szczegółów, w tym czy materiały Getty będą wykorzystywane do trenowania sztucznej inteligencji.

Te informacje nie były jednak niezbędne z perspektywy inwestorów, którzy ruszyli po akcje Getty Images. W handlu przedsesyjnym wartość waloru spółki wzrosła z 61 centów do 2,2 dolarów w szczytowym momencie, czyli o 360 proc. Na godzinę przed otwarciem Nasdaq, cena akcji Getty wynosi 1,34 dolarów, co daje wzrost o 121 proc.

Dla spółki może to być punkt zwrotny. Współpraca z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję oznacza, że biznes Getty nie zostanie przez nie przejęty. Główną działalnością przedsiębiorstwa jest odpłatne dostarczanie fotografii i obrazów, z których korzystają media i twórcy internetowi.

W maju Getty poinformowało, że wyniki za I kw. okazały się niższe od oczekiwań. Przychody spółki wyniosły 226,6 mln dolarów, co oznacza spadek o 4,89 proc. r/r. Firma nadal czeka na zatwierdzenie transakcji, która pozwoli jej na przejęcie konkurencyjnej platformy Shutterstock za 3,7 mld dolarów.