Allegro będzie współpracować z Itaką w obszarze usług turystycznych
Grupa Allegro będzie współpracować z Itaką w obszarze usług turystycznych – poinformowali przedstawiciele spółek na konferencji prasowej.
– Turystyka to nie jest dla nas nowa kategoria. W kategorii Sport i Turystyka mamy 2,6 mln kupujących. Mamy ponad 1,3 mln unikalnych ofert w kategorii Turystyka – powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz.
W domenie wakacje.allegro.pl powstał portal do zakupu zorganizowanych wyjazdów zagranicznych z ofertą last minute. Oferta obejmuje wczasy, wycieczki objazdowe oraz rejsy. Jest w niej obecnie ok. 800 hoteli i 27 krajów.
– Wkrótce połączymy to z ofertą usług finansowych, z Allegro Pay. Będziemy rozwijać ofertę usług turystycznych, startujemy z częścią oferty, którą ma Itaka. Startujemy z Itaką, ale w kolejnych okresach możemy sobie wyobrazić, że oferta będzie rosła i produktów będzie więcej – powiedział Marcin Kuśmierz.
Poinformował, że firmy myślą o wspólnej ekspansji zagranicznej.
– Startujemy od Polski, ale będziemy się starać, by wspólna oferta pojawiła się na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział prezes Allegro.
Jak ocenił, ta współpraca nie jest konkurencją dla istniejących kanałów sprzedaży ofert turystycznych.
– To próba powiększenia rynku – powiedział Marcin Kuśmierz.
W 2025 r. biuro podróży Itaka obsłużyło 1,8 mln klientów.
– Plan na ten rok jest ambitny, bo mimo zawirowań geopolitycznych chcemy przekroczyć liczbę 2 mln turystów, których chcemy obsłużyć – powiedział Piotr Henicz, wiceprezes Itaki.
– Turystyka to bardzo perspektywiczna branża mimo zawirowań. Polacy coraz częściej wyjeżdżają na wakacje. Chcą inwestować w siebie, przeżywać, doświadczać – powiedział Piotr Henicz.
Jak poinformował, Polacy wydają rocznie na cele turystyczne ponad 100 mld zł.
W 2025 r. blisko 10 mln osób wyjechało na wycieczki zorganizowane przez biura podróży.
Za granicę z biurami podróży wyjeżdża ok. 6,6 mln Polaków rocznie.
Czytaj także: Temu w marcu 2026 wyprzedziło Allegro liczbą użytkowników i zasięgiem
Źródło: PAP