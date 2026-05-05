Grupa Allegro będzie współpracować z Itaką w obszarze usług turystycznych – poinformowali przedstawiciele spółek na konferencji prasowej.

– Turystyka to nie jest dla nas nowa kategoria. W kategorii Sport i Turystyka mamy 2,6 mln kupujących. Mamy ponad 1,3 mln unikalnych ofert w kategorii Turystyka – powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz.

W domenie wakacje.allegro.pl powstał portal do zakupu zorganizowanych wyjazdów zagranicznych z ofertą last minute. Oferta obejmuje wczasy, wycieczki objazdowe oraz rejsy. Jest w niej obecnie ok. 800 hoteli i 27 krajów.

– Wkrótce połączymy to z ofertą usług finansowych, z Allegro Pay. Będziemy rozwijać ofertę usług turystycznych, startujemy z częścią oferty, którą ma Itaka. Startujemy z Itaką, ale w kolejnych okresach możemy sobie wyobrazić, że oferta będzie rosła i produktów będzie więcej – powiedział Marcin Kuśmierz.

Poinformował, że firmy myślą o wspólnej ekspansji zagranicznej.

– Startujemy od Polski, ale będziemy się starać, by wspólna oferta pojawiła się na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział prezes Allegro.

Jak ocenił, ta współpraca nie jest konkurencją dla istniejących kanałów sprzedaży ofert turystycznych.

– To próba powiększenia rynku – powiedział Marcin Kuśmierz.

W 2025 r. biuro podróży Itaka obsłużyło 1,8 mln klientów.

– Plan na ten rok jest ambitny, bo mimo zawirowań geopolitycznych chcemy przekroczyć liczbę 2 mln turystów, których chcemy obsłużyć – powiedział Piotr Henicz, wiceprezes Itaki.

– Turystyka to bardzo perspektywiczna branża mimo zawirowań. Polacy coraz częściej wyjeżdżają na wakacje. Chcą inwestować w siebie, przeżywać, doświadczać – powiedział Piotr Henicz.

Jak poinformował, Polacy wydają rocznie na cele turystyczne ponad 100 mld zł.

W 2025 r. blisko 10 mln osób wyjechało na wycieczki zorganizowane przez biura podróży.

Za granicę z biurami podróży wyjeżdża ok. 6,6 mln Polaków rocznie.

Źródło: PAP