Temu w marcu 2026 wyprzedziło Allegro liczbą użytkowników i zasięgiem

Temu miało w marcu 19,1 mln użytkowników (Real Users) na wszystkich urządzeniach – wynika z badania Mediapanel. Drugie w kolejności było Allegro, które miało 18,5 mln użytkowników (Real Users).

Największy zasięg, czyli procentowy udział realnych użytkowników odwiedzających dany kanał mediowy w populacji wszystkich użytkowników korzystających z internetu w kategorii zakupy online, miało Temu – ok. 63,96 proc.

Drugie w kolejności Allegro miało zasięg 62,04 proc.

W dziesiątce klasyfikowanych są jeszcze dwie pochodzące z Chin platformy – Aliexpress i Shein.

Ten pierwszy miał w marcu 9,6 mln użytkowników i 32,16 proc. zasięgu.

Shein miał zaś 8,3 mln użytkowników i 27,8 proc. zasięgu.

Z kolei Amazon miał 7,7 mln użytkowników i 25,8 proc. zasięgu.

Źródło: PAP