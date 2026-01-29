Allianz Trade: w Polsce spada skomplikowanie windykacji

Allianz Trade opublikował swój wskaźnik złożoności windykacji. Według tego rankingu w Polsce stopień skomplikowania odzyskiwania należności jest „wysoki”. Choć jednak mocno się obniżył od 2014 roku.

Wskaźnik złożoności windykacji pokazuje, jak trudne jest odzyskanie niezapłaconych faktur w 52 krajach, generujących 90 proc. światowego PKB. Łączy on w sobie zarówno opinie 340 specjalistów Allianz, jak i ponad 40 wskaźników, odnoszących się m.in. do postępowań sądowych, upadłościowych czy lokalnych praktyk płatniczych. Jak wynika z raportu Allianz Trade, globalna złożoność wynosi 47,2/100 punktów, więc jest na poziomie „wysokim”.

Polska osiągnęła w tym zestawieniu 40 punktów. To oznacza, że znajduje się na najniższym krańcu poziomu „wysokiego” (od 40 do 60 punktów). To jednak dużo lepiej niż w 2014 roku, gdy miała 54 punkty.

Według ekspertów Allianz Trade obniżenie skomplikowania windykacji w Polsce to efekt m.in. dobrego wzrostu gospodarczego, wprowadzenia prawa zwalczającego zatory płatnicze oraz lepszej przewidywalności spraw sądowych.

– Pole do poprawy wciąż jednak istnieje – wspomniane postępowania sądowe nadal są w Polsce przewlekłe i długotrwałe, dlatego wiele firm z reguły wszczyna formalne postępowania dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości polubownego i przedprocesowego odzyskania należności. Trudno jest też nadal odzyskać należności od niewypłacalnych dłużników i chociaż ustanowiono mechanizmy renegocjacji zadłużenia, to odzyskanie całej należnej kwoty w takich postępowaniach jest nadal rzadkością – mówi Sławomir Bąk, Dyrektor zarządzający ds. oceny ryzyka, likwidacji szkód i windykacji w oddziale Allianz Trade w Polsce.

Najlepiej jest w Niemczech, Holandii i w Portugalii

Allianz Trade przypomina jednak w raporcie, że u naszych sąsiadów, jak Czechy i Słowacja, a nawet w USA, windykacja jest dużo trudniejsza. Długotrwałe postępowania sądowe, brak przejrzystości systemu sprawiedliwości i nieskuteczne możliwości renegocjacji zadłużenia sprawiają, że poziom złożoności wynosi tam 53 punkty (przy 56 punktach w USA i 59 punktach na Słowacji).

Najłatwiej odzyskać należności z zagranicy w takich krajach jak Niemcy, Holandia i Portugalia. Najtrudniej zaś, jak wynika z zestawienia, jest w takich państwach jak Arabia Saudyjska, Meksyk i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

– Odzyskiwanie należności z zagranicy jest prawie trzy razy bardziej skomplikowane, gdy chodzi o Arabię Saudyjską w porównaniu do Niemiec. Ale także w Niemczech nie brak trudności w zakresie windykacji międzynarodowej. W tym kontekście różnica między gospodarkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi stopniowo się zmniejsza, zwłaszcza w Azji, ale nadal istnieje. Większość gospodarek rozwiniętych charakteryzuje się „zauważalnym” poziomem złożoności windykacji, podczas gdy Bliski Wschód i Afryka są uśredniając dwoma regionami o największej skali trudności w tym względzie – wyjaśnia Pascal Personne, Dyrektor ds. roszczeń i windykacji w Allianz Trade.

