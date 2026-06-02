Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
NEWSROOM XYZ
02.06.2026 09:49

Alphabet szuka pieniędzy na inwestycje w AI. Właściciel Google'a sprzeda akcje za 80 miliardów dolarów

Alphabet potrzebuje pieniędzy, by sfinansować nowe inwestycje w architekturę AI. Firma planuje więc sprzedaż akcji za 80 mld dolarów. Pakiet walorów o wartości 10 mld dolarów ma kupić Berkshire Hathaway.

„Występuje znaczący popyt na usługi AI zarówno od przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Jest on na takim poziomie, że przewyższa możliwości spółki. Dlatego planujemy rozbudowę naszej infrastruktury, by wesprzeć szansę na znaczący wzrost" – głosi, jak pisze CNBC, oświadczenie Alphabet.

Firma zwiększa bowiem wydatki na inwestycje, by utrzymać się w wyścigu z innymi dostawcami AI. Tylko w tym roku mają one wzrosnąć z planowanego przedziału od 175 mld dolarów do 185 mld dolarów do przedziału od 180 do 190 mld dolarów. Podobnie robią inne firmy – łącznie Alphabet, Amazon, Meta i Microsoft chcą wydać ponad 700 mld dolarów. W 2027 r. wydatki na inwestycje w infrastrukturę mają zaś przekroczyć bilion dolarów.

Firmy starają się zdobyć pieniądze na inwestycje nie tylko za pomocą emisji akcji, ale także na rynku długu. Alphabet wypuścił w lutym obligacje przewyższające sumę 30 mld dolarów. Potem zdobył jeszcze 11 mld na rynku europejskim w obligacjach we franku szwajcarskim i funcie brytyjskim. Wcześniej w listopadzie spółka sprzedała też obligacje o wartości ponad 25 mld euro.

Akcje Alphabet to jedna z największych inwestycji Berkshire Hathaway

Teraz firma planuje wyemitować nowe akcje. Pakiet udziałów o wartości 10 mld dolarów przejmie Berkshire. Alphabet planuje też pozyskać 30 mld dolarów w ramach gwarantowanych emisji papierów wartościowych, w tym 15 mld dolarów z emisji „kwitów depozytowych reprezentujących obowiązkowo zamienne akcje uprzywilejowane".

Pozostałe 40 mld dolarów ma pochodzić z programu emisji akcji na rynku otwartym obejmującego akcje klasy A i klasy C, którego rozpoczęcie planowane jest na trzeci kwartał 2026 r.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase oraz Morgan Stanley pełnią rolę głównych koordynatorów księgi popytu przy gwarantowanych ofertach, a Goldman Sachs jest agentem odpowiedzialnym za prywatną emisję.

Berkshire Hathaway buduje pozycję w Alphabet od trzeciego kwartału 2025 r. Przed ogłoszeniem nowej inwestycji udział tej firmy we właścicielu Google'a był wart około 20 mld dolarów i należał do największych pozycji w portfelu spółki. Wyprzedza go tylko inwestycja w akcje Apple.

Mieszane nastroje po wynikach amerykańskich big techów
Na zdjęciu siedziba Google w Dublinie w Irlandii
Właściciel Google'a szykuje emisje akcji warte miliardów dolarów. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Szef UOKiK ostro o ważnej ustawie: „Nie doceniliśmy wpływu sektora finansowego” (WYWIAD)
W Sopocie trwa Europejski Kongres Finansowy, ale bez udziału najostrzejszego recenzenta branży. Tomasz Chróstny w szczerej rozmowie z XYZ tłumaczy, dlaczego stracił kontrolę nad kluczową ustawą.…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dziura Orbána. W budżecie Węgier brakuje równowartości 3,5 mld zł
Prawie 290 mld forintów, które planował wydać w tym roku resort budownictwa, nie zostało uwzględnione w budżecie państwa. Przedstawiciele rządu Pétera Magyara mówią o kolejnym kukułczym jaju…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zachód przegrywa z Chinami. Afrykanie mimo napięć doceniają wkład Pekinu w rozwój ich gospodarek
Chiny uzyskały dominującą kontrolę nad afrykańskim litem, kobaltem, manganem i innymi pierwiastkami. USA i Europa z trudnością przeciwstawiają się ugruntowanej pozycji Pekinu, który zabezpieczył…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Beroud o kondycji PKP, liberalizacji kolei i gruntach. „Polska może stracić przewagę w transporcie z Chin"
Spółka PKP w 2025 r. odnotowała zysk w wysokości blisko 90 mln zł. Ponosi jednak straty ze sprzedaży. O kondycji spółki holdingowej i planach mówi prezes Alan Beroud. Rozmawiamy o sprzedaży…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Francja i Norwegia o odstraszaniu nuklearnym. Porozumienie z Narwiku zmienia układ sił w Europie Północnej
Norwegia chce być oczami i uszami UE, oferując dane z satelitów i radarów. Francja, proponując tzw. odstraszanie nuklearne, rozszerza swoje wpływy wojskowe na Północną Europę. Porozumienie z Narwiku…
02.06.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Zagraniczni lekarze coraz częściej wybierają Polskę. Ilu ich mamy?
Jeszcze w 2015 roku co pięćdziesiąty lekarz w Polsce kończył studia za granicą. Dziś dotyczy to co osiemnastego medyka.
01.06.2026