Alphabet szuka pieniędzy na inwestycje w AI. Właściciel Google'a sprzeda akcje za 80 miliardów dolarów

Alphabet potrzebuje pieniędzy, by sfinansować nowe inwestycje w architekturę AI. Firma planuje więc sprzedaż akcji za 80 mld dolarów. Pakiet walorów o wartości 10 mld dolarów ma kupić Berkshire Hathaway.

„Występuje znaczący popyt na usługi AI zarówno od przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Jest on na takim poziomie, że przewyższa możliwości spółki. Dlatego planujemy rozbudowę naszej infrastruktury, by wesprzeć szansę na znaczący wzrost" – głosi, jak pisze CNBC, oświadczenie Alphabet.

Firma zwiększa bowiem wydatki na inwestycje, by utrzymać się w wyścigu z innymi dostawcami AI. Tylko w tym roku mają one wzrosnąć z planowanego przedziału od 175 mld dolarów do 185 mld dolarów do przedziału od 180 do 190 mld dolarów. Podobnie robią inne firmy – łącznie Alphabet, Amazon, Meta i Microsoft chcą wydać ponad 700 mld dolarów. W 2027 r. wydatki na inwestycje w infrastrukturę mają zaś przekroczyć bilion dolarów.

Firmy starają się zdobyć pieniądze na inwestycje nie tylko za pomocą emisji akcji, ale także na rynku długu. Alphabet wypuścił w lutym obligacje przewyższające sumę 30 mld dolarów. Potem zdobył jeszcze 11 mld na rynku europejskim w obligacjach we franku szwajcarskim i funcie brytyjskim. Wcześniej w listopadzie spółka sprzedała też obligacje o wartości ponad 25 mld euro.

Akcje Alphabet to jedna z największych inwestycji Berkshire Hathaway

Teraz firma planuje wyemitować nowe akcje. Pakiet udziałów o wartości 10 mld dolarów przejmie Berkshire. Alphabet planuje też pozyskać 30 mld dolarów w ramach gwarantowanych emisji papierów wartościowych, w tym 15 mld dolarów z emisji „kwitów depozytowych reprezentujących obowiązkowo zamienne akcje uprzywilejowane".

Pozostałe 40 mld dolarów ma pochodzić z programu emisji akcji na rynku otwartym obejmującego akcje klasy A i klasy C, którego rozpoczęcie planowane jest na trzeci kwartał 2026 r.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase oraz Morgan Stanley pełnią rolę głównych koordynatorów księgi popytu przy gwarantowanych ofertach, a Goldman Sachs jest agentem odpowiedzialnym za prywatną emisję.

Berkshire Hathaway buduje pozycję w Alphabet od trzeciego kwartału 2025 r. Przed ogłoszeniem nowej inwestycji udział tej firmy we właścicielu Google'a był wart około 20 mld dolarów i należał do największych pozycji w portfelu spółki. Wyprzedza go tylko inwestycja w akcje Apple.