Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft. Mieszane nastroje po wynikach amerykańskich big techów

Za nami Super Środa – późnym wieczorem czasu polskiego poznaliśmy wyniki czterech z pięciu największych big techów: Alphabetu (Google), Amazona, Microsoftu i Mety (Facebook). Akcje spółek technologicznych mogą zanotować najlepszy miesiąc od kwietnia 2020 r., jednak same wyniki za kwartał przyniosły mieszane reakcje giełdowe. Najbardziej w górę poszedł kurs Alphabetu (ok. 6. proc. w czwartek rano), najbardziej traciła Meta – ponad 7 proc.

Wall Street nieprzerwanie stawia na big techy, licząc na dalszy przełom w technologii – przede wszystkim na to, że duże modele językowe (LLM) spełnią oczekiwania i co najmniej doprowadzą do znaczącego skoku produktywności, a być może nawet astronomiczne nakłady inwestycyjne przełożą się na wielką wypłatę, czyli rozwinięcie tzw. ogólnej AI (sztucznej inteligencji).

Nadzieje na rozwój AI za oceanem wydają się przeważać nawet nad lękami związanymi z zamknięciem cieśniny Ormuz i rosnącą ceną ropy naftowej. Skupiający największe spółki technologiczne Nasdaq 100 wzrósł miesiąc do miesiąca o 14 proc., a od początku roku odnotował wzrost o blisko 8 proc. Bardziej obrazujący ogólny stan amerykańskiej gospodarki S&P 500 w tym samych okresach rósł odpowiednio o 9 i 4 proc.

Alphabet pokazał lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne, akcje w górę

Alphabet wykazał przychody przewyższające oczekiwania, wzmocnione rosnącym rozwojem działalności w chmurze. OK. godz. 6.40 akcje koncernu rosły w handlu pozasesyjnym o ponad 6 proc.

Zysk Alphabet na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 5,11 dolara. Nie jest jasne, czy zysk na akcję (EPS) był porównywalny z kwotą 2,63 dolara, jakiej spodziewali się analitycy ankietowani przez LSEG.

Dochód netto wyniósł 62,57 mld dolarów, co stanowi wzrost o 81 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody koncernu sięgnęły 109,9 mld dolarów w porównaniu z 107,2 mld dolarów oczekiwanymi przez analityków ankietowanych przez LSEG.

Firma przebiła oczekiwania Wall Street pod względem przychodów, notując wzrost o 20 proc. r/r. Był to najwyższy wskaźnik wzrostu firmy w kwartale od 2022 r.

Przychody segmentu Google Cloud wyniosły 20,02 mld dolarów w porównaniu z szacowanymi 18,05 mld dolarów według StreetAccount. Google Cloud przewyższyło oczekiwania Wall Street, odnotowując wzrost przychodów o 63 proc. r/r. Dział Google Cloud obejmuje większość usług i produktów firmy z zakresu sztucznej inteligencji.

Firma poinformowała, że wzrost w tym segmencie był napędzany przez zwiększenie zaangażowania Google Cloud Platform (GCP) w rozwiązania AI oraz infrastrukturę AI dla przedsiębiorstw. Firma podaje, że portfel zamówień Google Cloud wynosi 460 mld dolarów.

Dyrektor generalny Sundar Pichai powiedział, że liczba aktywnych użytkowników płacących miesięcznie firmie Gemini Enterprise wzrosła o 40 proc. kwartał do kwartału.

Przychody Google z reklam wyniosły 77,25 mld dolarów, co stanowi wzrost o 15 proc. r/r. Reklama w YouTube miała wartość 9,88 mld dolarów w porównaniu z szacowanymi 9,99 mld dolarów według StreetAccount.

Koszty pozyskania ruchu sięgnęły 15,22 mld dolarów w porównaniu z szacowanymi przez analityków 15,3 mld dolarów.

Inne segmenty, w tym Waymo, firma produkująca samochody autonomiczne należąca do Alphabet, przyniosły 411 mln dolarów w porównaniu z 450 mln dolarów w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym kwartale Waymo przekroczyło 500 tys. w pełni autonomicznych przejazdów tygodniowo.

Meta przebiła oczekiwania pod względem przychodów, ale rozczarowała liczbą użytkowników

Akcje Meta Platforms spadały w czwartek rano w handlu pozasesyjnym o ponad 7 proc.

Spółka poinformowała o niższych od oczekiwań nakładach inwestycyjnych i nie zrealizowała wzrostu liczby użytkowników.

Zysk Mety na akcję w I kwartale 2026 r. wyniósł 7,32 dolara po uwzględnieniu danych, które nie są porównywalne z konsensusem.

Firma odnotowała w pierwszym kwartale dochód netto w wysokości 26,8 mld dolarów, czyli 10,44 dolara na akcję, w porównaniu z 16,6 mld dolarów, czyli 6,43 dolara na akcję, r. wcześniej. Wzrost zysku uwzględniał ulgę podatkową w wysokości 8,03 mld dolarów, która była korektą związaną z ustawą podatkowo-wydatkową administracji Trumpa.

Jak twierdzi Meta, bez ulgi podatkowej rozwodniony zysk na akcję byłby niższy o 3,13 dolara.

Przychody Mety sięgnęły 56,3 mld dolarów w porównaniu z szacunkami na poziomie 55,45 mld dolarów.

Meta poinformowała, że sprzedaż w I kwartale wzrosła o 33 proc. rok do roku, a przychody w II kwartale powinny wynieść od 58 do 61 mld dolarów. Analitycy prognozowali 59,5 mld dolarów przychodów.

Nakłady inwestycyjne w I kwartale wyniosły 19,84 mld dolarów, czyli poniżej średniej prognozy 27,57 mld dolarów, według StreetAccount.

Meta Platforms podała, że nakłady inwestycyjne w tym roku wyniosą od 125 do 145 mld dolarów, w porównaniu z poprzednim przedziałem od 115 do 135 mld dolarów.

„Odzwierciedla to nasze oczekiwania dotyczące wyższych cen komponentów w tym roku oraz, w mniejszym stopniu, dodatkowych kosztów centrów danych, które mają wesprzeć potencjał w przyszłym roku" – podała Meta w komunikacie o wynikach finansowych.

Całkowite wydatki Meta w tym roku pozostają niezmienione w stosunku do wcześniejszych prognoz firmy i mają wynieść od 162 do 169 mld dolarów.

Meta Platforms podała, że dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAP) w pierwszym kwartale wyniosła 3,56 mld, co stanowi wzrost o 4 proc. r/r. Wall Street prognozował, że DAP wyniesie 3,62 mld.

Gigant mediów społecznościowych poinformował o nieznacznym spadku DAP kwartał do kwartału z powodu przerw w dostępie do internetu w Iranie, a także ograniczeń w dostępie do WhatsApp w Rosji.

Meta Platforms poinformowała, że jej zatrudnienie wzrosło o 1 proc. r/r do 77 986 na dzień 31 marca.

Meta poinformowała tydzień wcześniej o zwolnieniu około 10 proc. swojego personelu, czyli 8 tys. pracowników, jednocześnie nie obsadzając 6 tys. wolnych stanowisk. Cięcia nastąpiły po styczniowych zwolnieniach obejmujących około 1 tys. osób w dziale Reality Labs oraz kolejnej rundzie w marcu, która objęła setki pracowników w takich działach jak Facebook, operacje globalne i sprzedaż.

Amazon z lepszymi od oczekiwań wynikami kwartalnymi, ale inwestorzy przyjęli je chłodno

Amazon opublikował lepsze od oczekiwań zyski i przychody za pierwszy kwartał oraz poinformował o wzroście o 29 proc. sprzedaży usług w chmurze, co przewyższyło oczekiwania analityków. Po publikacji wyników akcje Amazona w handlu pozasesyjnym zyskiwaly w czwartek ok. godz. 6.40 1,4 proc.

Zysk Amazon na akcję w pierwszym kwartale 2026 r. wyniósł 2,78 dolara w porównaniu z 1,64 dolara konsensusu.

Przychody koncernu w trzech pierwszych miesiącach roku sięgnęły 181,52 mld dolarów w porównaniu z 177,30 mld dolarów oczekiwanymi przez analityków.

Przychody Amazon Web Services wyniosły 37,59 mld dolarów w porównaniu z 36,64 mld dolarów według oczekiwań zebranych przez StreetAccount.

Przychody w segmencie przetwarzania w chmurze wzrosły o 28 proc. r/r, przekraczając szacunki analityków.

Segment reklamy przyniósł 17,24 mld dolarów przychodów w porównaniu z 16,87 mld dolarów konsensusu StreetAccount.

Amazon spodziewa się, że w bieżącym kwartale sprzedaż wyniesie od 194 do 199 mld dolarów. Analitycy ankietowani przez LSEG spodziewali się 188,9 mld dolarów przychodów.

Kwartalne wyniki Microsoftu lepsze od oczekiwań, ale akcje idą w dół

Microsoft w środę ogłosił lepsze od oczekiwań analityków wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego. Rano w czwartek akcje Microsoftu traciływ handlu pozasesyjnym 2 proc.

Zysk Microsoftu na akcję wyniósł 4,27 dolara po uwzględnieniu korekt w porównaniu z oczekiwanymi 4,06 dolara.

Dochód netto w wysokości 31,78 mld dolarów wzrósł z 25,82 mld dolarów w tym samym kwartale r. wcześniej . Skorygowane zyski nie uwzględniają spadku dochodu netto o 14 mln dolarów z inwestycji Microsoftu w OpenAI.

Przychody koncernu wzrosły o 18 proc. r/r do 82,89 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi przez rynek 81,39 mld dolarów.

Microsoft poinformował o kwartalnych wydatkach inwestycyjnych i leasingu finansowym na poziomie 31,9 mld dolarów, co stanowi wzrost o 49 proc., ale jest wartością niższą od konsensusu analityków Visible Alpha, który wynosił 34,9 mld dolarów.

Przychody z platformy Azure i innych usług w chmurze wzrosły o 40 proc. Analitycy ankietowani przez StreetAccount i CNBC spodziewali się wzrostu na poziomie odpowiednio 39,3 i 38,8 proc.

Pełny segment Inteligentnej Chmury, obejmujący platformę Azure, produkty serwerowe oraz usługi chmurowe GitHub i Nuance, odnotował przychody w wysokości 34,68 mld dolarów. Kwota ta była wyższa od konsensusu analityków ankietowanych przez StreetAccount, który wynosił 34,27 mld dolarów.

Segment Produktywności i Procesów Biznesowych firmy Microsoft, obejmujący oprogramowanie biurowe Office, LinkedIn i Dynamics, osiągnął łączny przychód w wysokości 35,01 mld dolarów. Wynik wzrósł o około 17 proc. i przekroczył konsensus rynkowy StreetAccount, który wynosił 34,43 mld dolarów.

Akcje Microsoftu wcześniej zanotowały najgorszy kwartał od 2008 r., częściowo z powodu obaw rynku, że sztuczna inteligencja stanie się pożeraczem oprogramowania.

Dopełniający „tradycyjną" Wielką Piątkę (Nvidia prześcignęła pod względem wartości giełdowej te spółki dopiero w ostatnim czasie) Apple opublikuje wyniki w czwartek późnym wieczorem czasu polskiego po zamknięciu sesji giełdowej za oceanem.

Źródło: PAP, XYZ