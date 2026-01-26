Amazon Lens wkracza do Polski. AI wyszuka towar po jego zdjęciu

Amazon wprowadza do swojego sklepu funkcję Amazon Lens. To narzędzie, które pozwala wyszukać w ofercie amerykańskiego koncernu towary za pomocą zdjęcia produktu lub jego kodu kreskowego.

– Wykorzystujemy sztuczną inteligencję do rozwiązywania codziennych zadań – narzędzia takie jak Amazon Lens sprawiają, że zakupy stają się bardziej intuicyjne, spersonalizowane i wygodne – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, zarządzająca sklepem Amazon.pl.

Jak działa ta funkcja? Wystarczy zobaczyć interesujący nas produkt na wystawie sklepowej, u kogoś w domu czy nawet w sieci. Potem można albo przesłać zdjęcie zrobione telefonem, albo zrzut ekranu, a algorytmy AI pomogą odszukać ten sam albo bardzo podobny produkt.

Innym sposobem jest uruchomienie aplikacji Amazon i zrobienie zdjęcia bezpośrednio w aplikacji sklepu. Wystarczy kliknąć ikonę Amazon Lens na pasku wyszukiwania, wybrać obraz, którego chcesz użyć, a narzędzie wyświetli podobne artykuły dostępne w sklepie.

Trzecim sposobem robienia zakupów jest funkcja „skan kodu”. Pozwala ona łatwo wyświetlić szukany produkt bez wpisywania jego nazwy.

Gdy Amazon Lens wyświetli już wyniki wyszukiwania, można je posortować według ceny, ocen towarów i opcji dostawy.

Jak to działa w praktyce? Całkiem sensownie. Obok paska wyszukiwania znajduje się ikonka obiektywu. Wystarczy jej dotknąć i zrobić zdjęcie. AI bardzo szybko analizuje sfotografowany przedmiot i wyszukuje podobne albo te same produkty w sklepie. Na kilka zrobionych zdjęć różnych towarów za każdym razem sklepowa AI nie popełniła błędu.