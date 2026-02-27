AmRest z planem wzrostu na 2026 rok. Sprzedaż i EBITDA w górę, mocniejszy cash flow i nowe marki

AmRest zapowiada stabilny rozwój w 2026 roku. Grupa celuje w średni jednocyfrowy wzrost sprzedaży i EBITDA. Spółka chce też zwiększyć generowanie gotówki oraz utrzymać bezpieczny poziom zadłużenia.

AmRest zakłada w 2026 roku średni jednocyfrowy wzrost sprzedaży oraz wyniku EBITDA. Jednocześnie liczba nowych otwarć restauracji ma być zbliżona do poziomu z poprzedniego roku. Firma nie planuje gwałtownej ekspansji.

Grupa przewiduje także silny wzrost wolnych przepływów pieniężnych. Dodatkowo dźwignia finansowa ma utrzymywać się przy dolnej granicy wewnętrznego celu spółki.

Cele średnioterminowe: wyższe marże i nowe marki

W średnim terminie AmRest oczekuje wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów. Spółka planuje również poprawę marży EBITDA o 2-3 p.p. To efekt dalszej optymalizacji kosztów oraz poprawy efektywności operacyjnej.

Grupa zapowiada mocny wzrost generacji wolnych przepływów pieniężnych. Ponadto chce rozszerzać portfolio o nowe brandy. Taki ruch ma wzmocnić pozycję rynkową oraz zdywersyfikować źródła przychodów.

Wyniki AmRest za 2025 rok

W 2025 roku przychody grupy wyniosły 2,6 mld euro. To wzrost o 2,4 proc. rok do roku, z wyłączeniem przychodów firm wyłączonych z konsolidacji w trakcie roku. Marża EBITDA osiągnęła poziom 15,9 proc. Zysk netto wzrósł do 18,2 mln euro. Rok wcześniej było to 13,5 mln euro. Oznacza to wyraźną poprawę rentowności.

W samym czwartym kwartale 2025 roku EBITDA wyniosła 106,2 mln euro. Konsensus PAP Biznes zakładał 100,2 mln euro, więc wynik okazał się wyższy od oczekiwań.

Przychody w czwartym kwartale sięgnęły 635,7 mln euro. To mniej niż 665,8 mln euro oczekiwane przez rynek. Rok wcześniej sprzedaż w tym okresie wyniosła 665,3 mln euro.

Inwestycje, restauracje i zadłużenie

Nakłady inwestycyjne spółki w 2025 roku osiągnęły 158 mln euro. Dla porównania w 2024 roku było to 193,9 mln euro. W 2025 roku AmRest otworzył 92 restauracje brutto. Jednocześnie przeprowadzono 213 renowacji lokali. Aż 70 proc. nowych otwarć przypadło na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Na koniec grudnia grupa zarządzała 2 139 restauracjami. Działa pod 8 markami w 22 krajach. To potwierdza jej silną pozycję jako jednego z największych operatorów gastronomicznych w Europie.

