Asbis zostanie dystrybutorem Apple w kolejnych kilkunastu krajach

Asbis Middle East – spółka z grupy Asbis – została autoryzowanym dystrybutorem produktów Apple w Afryce Zachodniej i Północnej.

Umowa obejmuje 14 krajów. Asbis Middle East zostanie niewyłącznym, niezależnym dystrybutorem produktów Apple w Algierii, Beninie, Mali, Mauretanii, Gwinei, Burkina Faso, Nigrze, Gwinei Bissau, Ghanie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Sierra Leone, Liberii, Republice Zielonego Przylądka i Togo.

Kontrakt obejmuje dystrybucję telefonów iPhone, komputerów Mac, iPadów, telewizorów Apple, Apple Watch oraz akcesoriów Apple. „Asbis Middle East jest już w pełni przygotowany do obsługi kontraktu, a pierwsze dostawy zostały już zrealizowane" – podała grupa.

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony. Dzięki jej zawarciu Asbis stał się autoryzowanym dystrybutorem Apple'a w 25 krajach. Dotychczas grupa dystrybuowała produkty amerykańskiego koncernu w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, RPA, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie i Uzbekistanie.