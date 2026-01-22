Australian Open. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie

Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Polak przegrał z Amerykaninem Nathanem Quinnem 4:6, 6:7, 1:6.

Polskiemu tenisiście nie udało się powtórzyć najlepszego wyniku z 2024 roku, kiedy dotarł do ćwierćfinału. Z Quinnem, który zajmuje 80. miejsce w rankingu ATP (Hurkacz jest 18.), zmierzył się po raz pierwszy.

W pierwszym secie Hurkacz początkowo radził sobie dobrze. Potem jednak seryjnie marnował break pointy, a jego rywal doskonale radził sobie pod presją. Quinn zwyciężył w pierwszej partii 6:4.

Do rozstrzygnięcia drugiego seta potrzebny był tie-break. W nim Hurkacz prowadził nawet 3:1. Potem jednak Polak zgubił rytm, grał pasywnie, a jego błędy dały Amerykaninowi zwycięstwo w secie.

Ostatnia partia była koszmarem Polaka. Potężny serwis Quinna sprawiał mu problemy, a podanie Hurkacza praktycznie nie istniało. Nasz zawodnik przestał też całkowicie wierzyć w zwycięstwo. Nic dziwnego, że po kilkunastu minutach jego rywal prowadził już 5:0. Hurkaczowi udało się jedynie ugrać honorowego gema. Ostatecznie przegrał mecz 4:6, 6:7, 1:6.