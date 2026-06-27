Axios: Waszyngton bliski przywrócenia dostępu modelu AI firmy Anthropic

Administracja Donalda Trumpa jest bliska zezwolenia Anthropicowi na przywrócenie dostępu do modelu Fable 5 – podaje Axios. W połowie czerwca Waszyngton nagle nakazał spółce wyłączenie Fable 5 oraz Mythos 5.

Ograniczenia dostępu do Fable 5 mogą zostać zniesione nawet w najbliższym tygodniu – podaje Axios. Rozmowy mają wciąż trwać.

12 czerwca prezydent USA Donald Trump zadecydował nagle o wydaniu Anthropicowi nakazu wyłączenia modeli Fable 5 oraz Mythos 5. Wtedy przyczyna była nieznana.

W środę 24 czerwca dowiedzieliśmy się, że Mythos 5 miał w ramach ćwiczeń testowych samodzielnie zidentyfikować luki w zabezpieczeniach tajnych systemów komputerowych amerykańskiego rządu. Model posiada zabezpieczenia zapobiegające wykorzystaniu go w cyberatakach lub terroryzmie biologicznym i nigdy nie był ogólnodostępny.

Kilka dni wcześniej Donald Trump powiedział, że „nie uważa już” Anthropica za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

W piątek sekretarz handlu Howard Lutnick napisał list do Anthropica, podkreślając, że spółka współpracowała z rządem USA w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z modelami Mythos 5 i Fable 5, a wysiłki „przyniosły znaczący postęp”. „Ponadto firma Anthropic zobowiązała się do współpracy z rządem USA w zakresie protokołów, standardów i kolejnych wersji” – dodał.

Zgodę na ponowne uruchomienie Fable 5 muszą wyrazić Departament Obrony USA i Agencja Bezpieczeństwa Narodowego.

Źródło: Axios, XYZ