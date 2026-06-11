Anthropic i OpenAi idą na wojnę cenową. Obie firmy planują ściąć koszty dostępu do sztucznej inteligencji

OpenAI chce przyciągnąć użytkowników obniżką cen dostępów do sztucznej inteligencji.

Firma Sama Altmana chce w ten sposób wyprzedzić swojego największego rywala – Anthropic, który, jak pisze CNBC, rozważa podobny krok. Obecnie OpenAI ma w ofercie kilka abonamentów – najtańszy kosztuje 35 zł, potem plan plus za 99 zł miesięcznie, aż do planu Pro 20x, który kosztuje 1000 zł miesięcznie. Oferują one różną liczbę tokenów AI oraz dostęp do najnowszych i najmocniejszych modeli.

Obie firmy zaciekle bowiem rywalizują o klientów, zwłaszcza firmowych. OpenAI przegrywa bowiem na tym polu z rywalami. Claude stał się bowiem bardzo popularnym narzędziem do „vibe coding". Niższe ceny dostępu, wprowadzone przed konkurencją, bardzo by w tej walce pomogły.

Zwłaszcza, że obie firmy szykują się do wejścia na giełdę – obie złożyły do amerykańskiego nadzoru finansowego poufne oferty publiczne.

Anthropic 28 maja zamknął kolejną rundę finansowania i jego wartość wynosi 965 miliardów dolarów, podczas gdy startup OpenAI wyceniono na 853 miliardy dolarów. Z kolei jednak ChatGPT okazał się pierwszą aplikacją, która miesięcznie ma ponad miliard użytkowników.