Donald Trump „nie uważa już" Anthropic za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Jak wynika z wywiadu dla „The Axios Show”, opublikowanego w piątek, prezydent Donald Trump stwierdził, że wcześniej mógł uważać firmę Anthropic, zajmującą się sztuczną inteligencją, za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, jednak obecnie już tak nie sądzi.

Jak podało CNBC, zespół techniczny Anthropic spotkał się na początku tygodnia z przedstawicielami administracji Trumpa, aby omówić spór dotyczący dostępu obcokrajowców do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji – Fable 5 i Mythos 5.

W ubiegłym tygodniu firma zablokowała dostęp do tych modeli dla wszystkich użytkowników po tym, jak Trump nakazał ograniczenie dostępu do nich dla cudzoziemców.

Zapytany, czy uważa Anthropic lub jego dyrektora generalnego Dario Amodeiego za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, Trump odpowiedział: „Cóż, teraz nie, ale tydzień temu – być może”.

Trump powiedział portalowi Axios, że Amodei zareagował na dyrektywę administracji dotyczącą kontroli eksportu „bardzo szybko” i „odpowiedzialnie”.

Trump oraz inni przywódcy państw G7 spotkali się w tym tygodniu we Francji z szefami firm technologicznych, w tym Amodeiem.

Według portalu Axios Trump nie wykluczył wykorzystania uprawnień nadzwyczajnych przewidzianych w Ustawie o produkcji obronnej wobec firmy Anthropic.

– Mam możliwość korzystania z wielu narzędzi – powiedział Trump, odnosząc się do DPA. – Ale nie jestem pewien, czy muszę to robić.

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Źródło PAP