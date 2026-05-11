Bank Handlowy spełnił ostatni warunek potrzebny do przeniesienia działalności detalicznej do Velobanku.

Ziścił się ostatni warunek zawieszający transakcję wyjścia Banku Handlowego z działalności detalicznej – poinformowała spółka w komunikacie. Działalność detaliczna ma trafić do Velobanku. Potrzebna jest jeszcze decyzja sądu.

W maju 2025 r. Bank Handlowy – działający pod marką Citi Handlowy – sprzedał swoją bankowość detaliczną VeloBankowi. Zrobił to poniżej wartości księgowej. W grudniu zgodę na ten ruch wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego, a teraz nadszedł kolejny krok w stronę finalizacji transakcji.

„11 maja 2026 r. ziścił się ostatni z pozostałych do spełnienia warunków zawieszających realizacji transakcji wyjścia banku z działalności detalicznej” – czytamy w komunikacie.

„W następstwie powyższego bank oraz VeloBank złożą wnioski do sądu rejestrowego związane z rejestracją podziału. Rejestracja podziału jest uzależniona od rozstrzygnięcia sądu rejestrowego” – dodano.

