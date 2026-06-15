Bartosz Pawłowski nowym prezesem CFA Society Poland. Zastąpi prof. Krzysztofa Jajugę

Bartosz Pawłowski zostanie nowym prezesem CFA Society Poland. Zastąpi na tym stanowisku profesora Krzysztofa Jajugę, który pełnił tę funkcję od początku istnienia organizacji, czyli od 2004 r.

„Po 22 latach nieprzerwanego budowania i rozwijania struktur CFA Society Poland, prof. Krzysztof Jajuga przekazuje stery stowarzyszenia. Decyzją walnego zgromadzenia, nowym prezesem zarządu został Bartosz Pawłowski, zapowiadając nowy, dynamiczny rozdział w historii polskiej społeczności inwestycyjnej".

Bartosz Pawłowski jest prezesem mTFI. Swoją karierę rozpoczął jako ekonomista w ING Banku Śląskim. W latach 2016–2022 pełnił funkcję Chief Investment Officer w Bankowości Prywatnej mBanku. Wcześniej pracował w Londynie m.in. jako główny strateg rynków wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital.

Bartosz Pawłowski stanie na czele nowego zarządu CFA Society Poland

CFA Society Poland to polskie stowarzyszenie reprezentujące amerykańską organizację pozarządową CFA Institute. Od ponad 60 lat zrzesza ona profesjonalistów w zakresie finansów. Skupia 191 tys. przedstawicieli branży finansowej na całym świecie.

Członkowie polskiej organizacji w czerwcu nowy zarząd oraz komisję rewizyjną. Ich wspólna kadencja obejmie lata 2026–2029.

Krzysztof Jajuga pozostanie w składzie zarządu. W jego skład weszli także wybrani na kolejną kadencję Przemysław Barankiewicz, Ludmiła Falak-Cyniak i Beata Sax. Do grona członków zarządu dołączyli również po raz pierwszy Maciej Kowalczyk i Damian Tracz.

W skład komisji rewizyjnej weszli Piotr Polanowski, Łukasz Rzeszowski i Andrzej Sołdek.

Zmiana u sterów stowarzyszenia po ponad dwóch dekadach

– Po 22 latach przewodniczenia podjąłem decyzję wspierania stowarzyszenia, z którym jestem też związany emocjonalnie. Będę dalej aktywnie działał, przede wszystkim w obszarze edukacji oraz reprezentowania stowarzyszenia na rynku finansowym na różnych wydarzeniach naukowych i zawodowych – skomentował zmiany profesor Jajuga.

„Przez ponad dwie dekady prof. Jajuga był jednym z głównych architektów rozwoju CFA Society Poland i spiritus movens organizacji. Pod jego kierownictwem stowarzyszenie zbudowało silną pozycję w środowisku finansowym, stało się ważnym partnerem dla uczestników rynku kapitałowego oraz konsekwentnie promowało najwyższe standardy etyczne, edukacyjne i zawodowe w branży inwestycyjnej" – wskazano w komunikacie organizacji.

Nowy prezes stowarzyszenia planuje z kolei skoncentrować się na wzmacnianiu roli certyfikowanych ekspertów finansowych i adaptacji do innowacyjnych, globalnych trendów.

– Objęcie funkcji prezesa po tak wybitnej postaci, jaką jest prof. Krzysztof Jajuga, to dla mnie nie tylko ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim potężne zobowiązanie. Profesor jest prawdziwą legendą tego stowarzyszenia i całego rynku. Zbudował mocne fundamenty, z których wszyscy dzisiaj korzystamy i jesteśmy z nich dumni – skomentował Bartosz Pawłowski.

CFA Society Poland liczy ponad 810 członków. Liczba kandydatów uczestniczących w CFA Program utrzymuje się na poziomie około tysiąca osób.