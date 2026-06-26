Będą na ułatwienia na A1 w związku z falą upałów

Mechanizm upłynniający ruch na autostradzie A1 będzie rozszerzony na wszystkie punkty poboru opłat (PPO) i stacje poboru opłat (SPO) na odcinku Gdańsk–Toruń. Decyzja ministra infrastruktury ma związek z ekstremalną falą upałów, z jaką Polska będzie mierzyć się w weekend.

Obecnie mechanizm obejmuje wyłącznie PPO Rusocin, PPO Nowa Wieś oraz SPO Nowe Marzy.

W ramach mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z koncesjonariuszem, czyli spółką Gdańsk Transport Company, w sytuacji, gdy średni czas oczekiwania na dokonanie opłaty na wszystkich placach poboru opłat oraz stacjach poboru opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie odstąpienie od poboru opłat od wszystkich kategorii pojazdów na czas do 30 minut.

W sytuacjach szczególnych – kiedy 30 minut nie wystarczy do rozładowania zatoru i identyfikowane jest istotne ryzyko konieczności powtórnego podniesienia szlabanów w krótkim czasie – możliwe będzie wydłużenie czasu otwarcia bramek do 45 minut.

Rozszerzenie mechanizmu na wszystkie PPO i SPO obowiązuje wyłącznie w weekend 27–28 czerwca 2026 r. – zaznacza przy tym resort. W pozostałe wakacyjne weekendy (od 4 lipca do 30 sierpnia 2026 r.) mechanizm będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, czyli wyłącznie na PPO Rusocin, PPO Nowa Wieś oraz SPO Nowe Marzy.

Jak podał resort infrastruktury, decyzję podjęto z uwagi na ekstremalną falę upałów prognozowaną na pierwszy wakacyjny weekend 2026 r. oraz rekomendacje Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Infrastruktury.

„Celem działania jest zapobieżenie niebezpieczeństwu wynikającemu z tworzenia się zatorów drogowych w rejonach PPO i SPO, które w warunkach ekstremalnych temperatur mogłoby stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia i życia podróżujących, w szczególności dzieci oraz seniorów" – podano w komunikacie.