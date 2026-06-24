26 stopni temperatury wody w Renie. Klimatolog alarmuje: gotujemy się we własnych domach

Przez Europę przetacza się fala upałów, która dotrze także do Polski. Peter Thorne, dyrektor Centrum Badań Klimatycznych ICARUS, stwierdził, że w takiej temperaturze ludzie praktycznie gotują się we własnych domach. – Zamknijcie okna i okiennice, jeżeli je macie – poradził w rozmowie ze stacją CNN.

– Nie otwieraj okna w środku dnia. To najgorsze, co możesz zrobić” – powiedział Thorne, podkreślając, że domy są generalnie projektowane tak, aby zatrzymywać ciepło.

Jak radzi, okna pozbawione okiennic można przysłonić ręcznikami.

W Europie miasta przygotowują się do upałów sięgających 40 stopni Celsjusza

W Amsterdamie władze tworzą sieć miejsc, w których mieszkańcy mogą się schronić. Znajdują się one w bibliotekach, teatrach, kościołach, a nawet supermarketach – przekazał portal BBC, dodając, że część punktów jest przystosowana dla zwierząt.

Urzędnicy wzięli pod uwagę, które obszary miasta są najmniej zacienione, gdzie znajdują się skupiska najszybciej nagrzewających się domów i gdzie mieszka najwięcej osób szczególnie narażonych – najmłodszych i najstarszych.

Szkoły wprowadzają „tropikalny” rozkład zajęć, z krótszymi dniami szkolnymi lub mniejszą liczbą lekcji.

Francuskie sklepy chemii gospodarczej donoszą o gwałtownym popycie na kredowy proszek Blanc de Meudon. Po wymieszaniu z wodą smaruje się nim okna, ograniczając wpływ promieni słonecznych – przekazała BBC. Dziennik „Le Figaro” ostrzegł już w poniedziałek, że produkt, używany normalnie w malarstwie i jako środek czyszczący, zniknął z półek w wielu regionach.

W Paryżu 10. dzielnica oferuje darmowe bilety do kilku klimatyzowanych, niezależnych kin. Po bilety na darmowe, popołudniowe seanse mogą zgłaszać się osoby poniżej 25 lub powyżej 65 lat. Miasto zachęca również do chronienia się w bibliotekach i muzeach. Lyon zawiesił pobieranie opłat w muzeach miejskich.

Działają także władze miejskie w Hiszpanii. W położonym na północy mieście Logroño wstęp na baseny będzie do końca fali upałów bezpłatny.

W Belgii tymczasowo wycofano z tras starsze pociągi podmiejskie, w których nie ma klimatyzacji. Portal informacyjny HLN przekazał, że w brukselskiej dzielnicy Tervuren egzaminy szkolne przeniesiono do chłodnego kościoła.

Niemieckim pracownikom Deutsche Post szefostwo zaleciło noszenie koszul z długim rękawem i czapek z daszkiem, a firma DHL przekazała pracownikom, że mogą zamawiać szorty z katalogu odzieży firmowej.

Temperatura wody w Renie przekroczyła 26 stopni Celsjusza

Temperatura wody w Renie w Moguncji przekroczyła 26 stopni Celsjusza – wynika z danych ministerstwa środowiska Nadrenii-Palatynatu. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb.

Woda w Renie szybko się nagrzewa, a upały, sięgające nawet 40 stopni Celsjusza, mają utrzymać się w Nadrenii-Palatynacie i Hesji aż do niedzieli.

Zgodnie z przewidywaniami już w najbliższych dniach temperatura wody w Renie w Moguncji przekroczy 27 stopni Celsjusza. Podobne prognozy dotyczą Mozeli, lewego dopływu Renu.

Tak wysokie temperatury wody prowadzą do przyspieszonego wzrostu glonów i spadku zawartości tlenu w rzece. Może to prowadzić do szkód w środowisku wodnym, aż po śnięcie ryb.

Ministerstwo środowiska Nadrenii-Palatynatu ogłosiło pierwszy poziom ostrzegawczy, dotyczący temperatury wody, dla rzek w landzie. Oznacza to, że firmy korzystające z rzecznych wód muszą stosować się do ograniczeń. Na najbliższe dni spodziewane jest podwyższenie poziomu ostrzegawczego.

Fala upałów dotrze także do Polski. Krajowy rekord ciepła mocno zagrożony

W Polsce dzisiaj IMGW wydał ostrzeżenia dla dziesięciu województw. Temperatura sięgnie tam nawet 33 stopni Celsjusza. Temperatury zbliżające się do granicy 40 stopni Celsjusza mają według aktualnej prognozy dotrzeć do nas w okolicach weekendu. W poniedziałek w niektórych miejscach Polski (szczególnie w centrum i na zachodzie kraju), temperatura może przekraczać granicę 41 stopni.

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Mocno zagrożony będzie więc rekord ciepła w Polsce. Jak dotąd najwyższą temperaturą zanotowaną w Polsce było 40,2 st. C. Tak upalnie było 29 lipca 1921 roku w Prószkowie pod Opolem.

Pod względem średnich temperatur najgorętszymi w historii pomiarów są jednak zdecydowanie ostatnie dekady. Najcieplejszymi latami w skali kraju były sezony 2015, 2019, 2023 i 2024 roku, co bezsprzecznie konsensus naukowy wiąże z wywołanymi przez spalanie paliw kopalnych przez człowieka zmianami klimatu.

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Źródło: PAP, XYZ