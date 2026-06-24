IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałami dla dziesięciu województw

IMGW wydał ostrzeżenia dla dziesięciu województw. Temperatura sięgnie tam nawet 33 stopni Celsjusza.

Alerty II stopnia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Temperatura w tych regionach kraju wyniesie od 30 do 33 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 st. C. Alerty obowiązują do czwartku do godz. 10. „Według prognoz temperatura przekraczająca 30°C może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku, dlatego ostrzeżenia będą kontynuowane, a ich stopień może zostać podwyższony" – ostrzega Instytut.

Jednocześnie eksperci z IMGW radzą też, by pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu długotrwałego przebywania na słońcu oraz ograniczaniu aktywności fizycznej w najgorętszej części dnia.

🔥 Rozszerzono obszar obowiązywania ostrzeżeń meteorologicznych 2. stopnia przed upałem.



🟠 Ostrzeżenia obejmują obecnie znaczną część zachodniej, centralnej i częściowo północnej Polski.



🌡️ Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 30°C do 33°C. Także noce będą bardzo… pic.twitter.com/e0tMH7OL3P — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 24, 2026

Ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.