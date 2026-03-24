24.03.2026

Biały Dom zapłaci francuskiemu koncernowi TotalEnergies miliard dolarów za rezygnację z farm wiatrowych

Biały Dom podpisał nową umowę z TotalEnergies. W zamian za rezygnację z budowy farm wiatrowych francuska firma zainwestuje w wydobycie ropy naftowej i gazu. Władze USA zwrócą zaś spółce wszystkie wydatki poniesione na inwestycje w OZE.

Departament Spraw Wewnętrznych USA, jak pisze CNBC, uznał tę ugodę za „historyczne porozumienie”, które sprawi, że TotalEnergies „przekieruje kapitał z drogich i niewiarygodnych morskich farm wiatrowych na tanie i wiarygodne projekty związane z wydobyciem gazu ziemnego, które zapewnią bezpieczną energię ciężko pracującym Amerykanom”.

TotalEnergies ma wydać około miliarda dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile przeznaczyło na koncesje na morskie farmy wiatrowe, na wydobycie paliw kopalnych. W zamian za to władze USA zwrócą koszty koncesji na OZE, poniesione przez TotalEnergies.

Firma zrezygnuje więc z budowy farm wiatrowych w Nowym Jorku oraz stanach Karolina Północna i Karolina Południowa. Zobowiązała się też nie inwestować więcej w OZE w USA. W zamian zbuduje cztery nowe instalacje do transportu gazu skroplonego w zakładzie LNG w Teksasie oraz zainwestuje w wydobycie gazu łupkowego i ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej.

O umowie poinformowano w momencie, gdy – przez ataki Izraela i USA na Iran oraz zamknięcie cieśniny OrmuzUSA stały się największym eksporterem LNG na świecie i kluczowym dostawcą skroplonego gazu dla Azji i Europy.

Trump jest zdeklarowanym wrogiem OZE

– Biorąc pod uwagę, że budowa morskich farm wiatrowych nie jest w interesie USA, zdecydowaliśmy się z nich zrezygnować w zamian za zwrot kosztów koncesji – mówił, cytowany w komunikacie Białego Domu, szef TotalEnergies Patrick Pouyanné. – Inwestycje w LNG sprawią, że Europa będzie mogła liczyć na dostawy tak potrzebnego skroplonego gazu, a także zapewnią paliwo dla rozwoju centrów danych w USA. Uważamy, że to bardziej efektywne wykorzystanie kapitału – dodał.

Doug Burgum, sekretarz spraw wewnętrznych USA, stwierdził z kolei, że „to kolejna wygrana prezydenta Donalda Trumpa, który chce zapewnić tanią i wiarygodną energię Amerykanom”. – Morskie farmy wiatrowe to najdroższe, najbardziej niewiarygodne, szkodliwe dla środowiska i zależne od dopłat rozwiązania, wymuszone na amerykańskich podatnikach – dodał.

Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji sprzeciwia się rozwojowi OZE, stawiając na gaz i ropę naftową. Jego administracja próbowała m.in. powstrzymać budowę farmy wiatrowej przez koncern Ørsted, mimo że instalacja była już niemal gotowa. Europejska firma odwołała się jednak do sądu, który zablokował decyzję władz i pozwolił na dokończenie budowy.

Koncern TotalEnergies wycofuje się z budowy morskich farm wiatrowych w USA. W zamian dostanie zwrot wydatków na koncesje Fot. Getty Images
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026
„Detroit Wschodu” w tarapatach. Globalne wyzwania przed tajską branżą motoryzacyjną
Tajlandia po cichu stała się czwartym co do wielkości producentem aut w Azji. Przemysł motoryzacyjny to filar jej gospodarki, ale mierzy się ze spadkiem popytu i konkurencją ze strony krajów o niższych kosztach pracy. Czy nadzieją jest elektromobilność?
23.03.2026
Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuację z równieśnikami z innych krajów. Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, mogą znacząco różnić się między krajami i epokami. Analiza średniego wzrostu PKB na osobę pokazuje, że Polacy urodzeni w połowie lat 90-tych XX wieku doświadczyli jak dotąd wyjątkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w ciągu swojego życia – znacznie wyższego niż ich rówieśnicy w krajach rozwiniętych. Jednocześnie ich dzieciństwo przypadło na okres wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji gospodarczej.
23.03.2026
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
22.03.2026