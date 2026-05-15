Budimex, Polimex i Sinevia połączą siły. Powalczą o kontrakty przy odbudowie Ukrainy

Budimex, Polimex i działająca w strukturach MON Sinevia chcą wspólnie brać udział w potencjalnych projektach, które będą realizowane w Ukrainie – poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

– Przewidując kolejne kroki, które są przed nami, przygotowujemy instrumenty i rozwiązania, które powinny zwiększyć i wzmocnić polski udział w procesach odbudowy Ukrainy i wzmocnić udział polskiego biznesu w tych wielkich projektach z różnych dziedzin, bo tu będziemy mówili o infrastrukturze, o logistyce, o portach, o energetyce – powiedział Balczun.

Jak zauważył szef resortu aktywów państwowych, na polskim rynku wskazane firmy stanowią dla siebie konkurencję. To ma się nie zmienić, bo ich współpraca będzie odbywać się w ramach przetargów dotyczących odbudowy Ukrainy.

– Budimex, niekwestionowany lider w Polsce w sektorze budowlanym; Polimex (...), chyba jedyny podmiot bezpośrednio kontrolowany przez państwo w sektorze budowlanym - coraz lepiej funkcjonujący, poprawiający swoje wyniki; Sinevia, działająca w strukturach MON-u, jak rozumiem, spółka, która ma też ogromne kompetencje i doświadczenia w zakresie projektów związanych z budową, z tego typu inwestycjami. Te trzy firmy łączą swoje siły, żeby wspólnie występować i brać udział w potencjalnych projektach, które będą realizowane w Ukrainie – dodał szef MAP.

Przeczytaj również: MAP jak superzarząd państwowego holdingu. Wojciech Balczun o problemach spółek i roszadach kadrowych

Według szacunków Banku Światowego opublikowanych na początku 2026 r., a uwzględniających skalę zniszczeń do końca 2025 r., odbudowa Ukrainy może pochłonąć blisko 588 mld dolarów. Bezpośrednie straty spowodowane przez rosyjską agresję wynoszą ok. 195 mld dolarów.

Źródło: PAP, XYZ