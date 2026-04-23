Bumech przenosi działalność obronną do spółki Capital Partners

Bumech reorganizuje swoją działalność. Wszystko, co jest związane z sektorem obronnym, trafi do spółki giełdowej Capital Partners.

Capital Partners, jak wynika z komunikatu Bumechu, miała stać się platformą do aktywów energetycznych firmy. Teraz jednak zmieniono jej przeznaczenie, by trafiły tam wszystkie działania związane z sektorem obronnościowym. Bumech uznał bowiem, że ten rodzaj działalności lepiej odpowiada temu, co dzieje się na rynku.

Do Capital Partners trafi nie tylko Bumech Defense, czyli firma posiadająca koncesję na obrót sprzętem wojskowym. Zostanie tam przeniesiona także zorganizowana część przedsiębiorstwa z pracownikami i zakładami w Szopienicach.

– Segment obronny jest przenoszony do spółki publicznej, aby funkcjonował w czytelnej strukturze operacyjnej i sprawozdawczej. Z punktu widzenia właścicielskiego pozostaje on w obrębie grupy, Capital Partners jest spółką kontrolowaną przez Bumech, co zapewnia ciągłość zarządzania – mówi prezes zarządu Jonasz Drabek. Rozdzielamy działalności o znacząco odmiennych profilach – energetycznym i górniczym od obronnego – tak, aby każda z nich mogła być zarządzana i wyceniana adekwatnie do swojej specyfiki – dodaje.

Do czasu uruchomienia produkcji dla sektora obronnego Bumech będzie dostarczał zlecenia z przemysłu wydobywczego, a Capital Partners zapewni finansowanie w formie linii kredytowej. To umożliwi dostosowanie zakładu w Szopienicach do wymogów branży obronnościowej i budowanie zdolności operacyjnych.

Wydzielenie segmentu obronnego do Capital Partners to element dywersyfikacji działalności Bumechu. Obejmuje ona zarówno rozwój projektów zagranicznych – firma przejęła ostatnio kopalnię cynku w RPA – oraz restrukturyzację projektów górniczych w Polsce (jak choćby kopalni Silesia). To ma pozwolić na zbudowanie zdywersyfikowanego modelu biznesowego, opartego na niezależnych źródłach przychodu.

Bumech to firma notowana na GPW od 2009. Ma doświadczenie w produkcji i remontach maszyn górniczych. W 2021 spółka przejęła Silesię, która prowadzi kopalnię węgla w Czechowicach-Dziedzicach.