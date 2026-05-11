Były szef Biura Prezydenta Ukrainy z zarzutami. Chodzi o pranie pieniędzy
Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) poinformowali o postawieniu zarzutów byłemu szefowi Biura Prezydenta Ukrainy w sprawie legalizacji środków pochodzących z przestępstwa.
Chodzi o kwotę 460 mln hrywien (ok. 40 milionów złotych), która – według śledczych – miała zostać „wyprana” przy realizacji luksusowej inwestycji budowlanej pod Kijowem.
Informację przekazała służba prasowa NABU. Jak podano, NABU oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) rozbiły zorganizowaną grupę podejrzaną o udział w procederze.
„O podejrzeniu poinformowano jednego z jej uczestników — byłego kierownika Biura Prezydenta Ukrainy” — czytamy w komunikacie.
Śledczy kwalifikują sprawę z art. 209 § 3 ukraińskiego kodeksu karnego, który dotyczy prania pieniędzy na dużą skalę.
NABU podkreśla, że trwają czynności śledcze.
Źródło: Ukrinform