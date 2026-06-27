Cała Polska objęta alertami pogodowymi z powodu upałów

IMGW i RCB objęły alertami pogodowymi całą Polskę. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawi, że w najbliższych dniach nad Wisłą temperatury wyniosą nawet 39 stopni w ciągu dnia, a w nocy – do 25 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, a także części zachodniopomorskiego i północy podlaskiego. Temperatury maksymalne wyniosą tam w sobotę miejscami nawet 34 stopnie, w niedzielę do 37 stopni, a w poniedziałek – znów 34 stopnie. Z kolei w nocy termometry pokażą nawet 23 stopnie.

Ostrzeżenia III stopnia przed upałami IMGW wydało dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także dla znacznej części woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Tam temperatury maksymalne sięgną w sobotę do 35 stopni, a w niedzielę i poniedziałek – 39 stopni. W nocy będzie to nawet 25 stopni.

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Ostrzeżenia obowiązują od soboty rano do poniedziałku wieczorem.

W związku z upałami alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będzie obowiązywał w sobotę i niedzielę na terenie całego kraju.

„Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież” – alarmuje RCB.

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Źródło: PAP