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26.06.2026 11:33

Obecna skala upałów w Europie byłaby praktycznie niemożliwa, gdyby nie zmiany klimatu

Skala tropikalnych upałów, które obecnie nękają Europę, byłaby praktycznie niemożliwa, gdyby nie zachodzące zmiany klimatu – wynika z badania międzynarodowej organizacji World Weather Attribution (WWA).

Według organizacji w prawie 400 europejskich miastach już został lub niebawem zostanie pobity rekord stresu termicznego.

Badanie przeprowadził zespół dr. Theodore’a Keepinga, klimatologa z Imperial College London. Pod uwagę wzięli nie tylko pojedyncze rekordy temperatur, ale cały zespół wskaźników, w tym temperatury notowane w kilkudniowych okresach, wysokość temperatur w nocy oraz poziom wilgotności powietrza, który mocno wpływa na możliwości chłodzenia organizmu w czasie upałów.

Naukowcy wykazali, że prawdopodobieństwo wystąpienia upałów jest obecnie nawet 200 razy większe niż na początku tego stulecia. Badanie wykazało także, że jeszcze pół wieku temu skala takich upałów, jak obecnie, byłaby skrajnie nieprawdopodobna.

Naukowcy do porównania obecnej fali upałów wybrali lata 1976 i 2003, kiedy również panowały ekstremalne temperatury. Zdaniem badaczy, gdyby obecnie nadal panowały warunki klimatyczne z czerwca 1976 r., temperatura podczas obecnej fali upałów byłaby średnio o ok. 3,5 stopnia Celsjusza niższa. Jeśli warunki klimatyczne byłyby takie jak w 2003 r., czyli 23 lata temu, byłoby średnio o 2 stopnie chłodniej niż obecnie.

Wyraźnie niższe byłyby też temperatury nocne. Takie temperatury, jakie panują obecnie w nocy, są dziś 100 razy bardziej prawdopodobne niż zaledwie 23 lata temu – wskazują naukowcy z WWA. Jak oszacowali, podczas fali upałów w 1976 r. temperatury w nocy byłyby niższe o 2,4 stopnia, a w 2023 r. o 1,3 stopnia Celsjusza.

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„Fala upałów w czerwcu 2026 r. przebiega w układzie cyrkulacji zasadniczo podobnym do analogicznych sytuacji znanych z historii – przepływu południowego (z południa na północ – red.). Jednak podobny układ cyrkulacji obecnie powoduje znacznie wyższe temperatury niż w połowie XX wieku, ponieważ ocieplił się klimat bazowy" – wskazano w raporcie WWA.

Przeanalizowano 850 miast w 30 krajach Europy. Naukowcy wskazali, że prawie połowa (45 proc.) z tych miast odnotowała już lub odnotuje rekordowy poziom wskaźnika uwzględniającego zarówno temperaturę, jak i wilgotność powietrza. Takie połączenie – jednoczesne występowanie wysokiej temperatury i wilgotności powietrza – jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.

World Weather Attribution jest europejskim stowarzyszeniem naukowców, które bada przyczyny ekstremalnych zjawisk pogodowych na świecie. Ocenia, w jakim stopniu są one związane ze zmianami klimatu wywołanymi spalaniem paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego.

Naukowcy z WWA wskazują, że obecne warunki pogodowe w Europie to najsilniejsza fala tropikalnych upałów, jaka kiedykolwiek była odnotowana w naszym regionie świata.

Źródło: PAP/XYZ

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Skala obecnej fali upałów byłaby praktycznie niemożliwa jeszcze pięćdziesiąt lat temu – wskazują naukowcy z międzynarodowej organizacji WWA. Fot. Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images
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