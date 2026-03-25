CBA zatrzymało prezesa spółki podejrzewanego o oszustwo związane z programem Czyste Powietrze

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali prezesa spółki podejrzewanego o oszustwo związane z programem Czyste Powietrze. Mężczyzna został aresztowany.

CBA przekazało, że do zatrzymania doszło na warszawskim lotnisku Chopina. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Europejska.

Funkcjonariusze delegatury CBA w Gdańsku ustalili, że mężczyzna wraca do Polski z Tajlandii, gdzie przebywał na stałe w celu uzyskania wizy rezydenta. Równocześnie przeszukano kilkanaście lokalizacji i zabezpieczono jako materiał dowodowy dokumentację oraz telefony komórkowe.

Do zatrzymania doszło w śledztwie w sprawie nadużyć funduszy unijnych i krajowych w ramach programu Czyste Powietrze.

Zatrzymany to prezes spółki specjalizującej się w realizacji inwestycji w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, współfinansowanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) w ramach programu na lata 2021–2027.

„Spółka, pełniąc rolę zarówno wykonawcy, jak i przedstawiciela beneficjentów, złożyła wnioski o dofinansowanie do organów krajowych, uzyskując dotacje w wysokości ponad 6,9 mln zł. Zgodnie z ustaleniami pieniądze zostały przekazane bezpośrednio do spółki, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań – w wielu przypadkach prac w ogóle nie rozpoczęto, mimo że zadeklarowano ich ukończenie” – wyjaśniło CBA.

Dodano, że na chwilę obecną pokrzywdzonych zostało 37 beneficjentów programu, a działania spółki mogły doprowadzić do nadużyć finansowych na kwotę ponad 2 mln zł.

Zatrzymany prezes usłyszał zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Czytaj także: Rząd zajmie się poszkodowanymi w zw. z programem Czyste Powietrze. Jest już projekt

Źródło: PAP