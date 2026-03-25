25.03.2026

CBA zatrzymało prezesa spółki podejrzewanego o oszustwo związane z programem Czyste Powietrze

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali prezesa spółki podejrzewanego o oszustwo związane z programem Czyste Powietrze. Mężczyzna został aresztowany.

CBA przekazało, że do zatrzymania doszło na warszawskim lotnisku Chopina. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Europejska.

Funkcjonariusze delegatury CBA w Gdańsku ustalili, że mężczyzna wraca do Polski z Tajlandii, gdzie przebywał na stałe w celu uzyskania wizy rezydenta. Równocześnie przeszukano kilkanaście lokalizacji i zabezpieczono jako materiał dowodowy dokumentację oraz telefony komórkowe.

Do zatrzymania doszło w śledztwie w sprawie nadużyć funduszy unijnych i krajowych w ramach programu Czyste Powietrze.

Zatrzymany to prezes spółki specjalizującej się w realizacji inwestycji w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, współfinansowanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) w ramach programu na lata 2021–2027.

„Spółka, pełniąc rolę zarówno wykonawcy, jak i przedstawiciela beneficjentów, złożyła wnioski o dofinansowanie do organów krajowych, uzyskując dotacje w wysokości ponad 6,9 mln zł. Zgodnie z ustaleniami pieniądze zostały przekazane bezpośrednio do spółki, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań – w wielu przypadkach prac w ogóle nie rozpoczęto, mimo że zadeklarowano ich ukończenie” – wyjaśniło CBA.

Dodano, że na chwilę obecną pokrzywdzonych zostało 37 beneficjentów programu, a działania spółki mogły doprowadzić do nadużyć finansowych na kwotę ponad 2 mln zł.

Zatrzymany prezes usłyszał zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Czytaj także: Rząd zajmie się poszkodowanymi w zw. z programem Czyste Powietrze. Jest już projekt

Źródło: PAP

Siedziba CBA
Na zdjęciu siedziba Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Warszawie. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Obronność, czyli nowy wspólny mianownik gospodarczy państw średniej wielkości. Jak Kanada znajduje sojuszników poza USA
Jak w praktyce wygląda przedstawiona w Davos przez premiera Kanady Marka Carneya doktryna sojuszy middle powers, państw ważnych, choć nie wielkich mocarstw? Dla najbliższych sojuszników to gospodarka i obronność w jednym.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Platige Image goni za rentownością. Dostosowuje biznes do zmieniającego się rynku
Platige Image, polskie studio specjalizujące się w animacji 3D i efektach specjalnych, dostosowuje swoją strategię do trudniejszych warunków rynkowych.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026