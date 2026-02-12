Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
12.02.2026 11:07

Rząd zajmie się poszkodowanymi w zw. z programem Czyste Powietrze. Jest już projekt

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w zw. z realizacją programu Czyste Powietrze – poinformował resort. Zakłada on możliwość zawieszenia ściągania należności i dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych przedsiębiorców.

Ogłoszenie zbiega się z czasem z protestem poszkodowanych. Na czwartek zwołali oni bowiem manifestację przed siedzibą resortu. Swoją obecność zadeklarowali także przedsiębiorcy, którzy wykonywali prace w ramach tego programu, a nie otrzymali wynagrodzenia. Apelują do rządu o pomoc i odblokowanie wypłat.

Proponowana ustawa ma wprowadzić możliwość zawieszenia ściągania nierozliczonych zaliczek od poszkodowanych beneficjentów programu. Warunkiem jest jednak złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania karnego z urzędu. Po prawomocnym wyroku sądu orzekającym winę wykonawcy beneficjent zostanie zwolniony z obowiązku zwrotu nierozliczonej zaliczki.

Według szacunków ministerstwa problemem dotkniętych jest ponad 8 tys. rodzin. Łączna kwota nierozliczonych zaliczek to około 285 mln zł.

Dokument umożliwia też dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm nadużywających przepisów przez Skarb Państwa. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą mogły wnioskować w sądzie o nałożenie obowiązku naprawienia szkody przez nieuczciwego wykonawcę. Z kolei beneficjenci będą mogli upoważnić fundusz do dochodzenia od wykonawcy spłaty należności.

Przeczytaj więcej: „Zostań milionerem”. Tak zarabiali handlowcy na programie Czyste Powietrze

MKiŚ zapewnia: program jest już bezpieczny

Projekt ustawy jest odpowiedzią rządu na protesty ze strony poszkodowanych. Skala dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” była tak duża, że nieuczciwi wykonawcy zawyżali koszty albo instalowali źródła ciepła niedostosowane do konkretnych budynków. W rezultacie część beneficjentów otrzymuje rachunki za ciepło znacznie wyższe niż przed remontem.

Projekt trafi teraz do uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych. MKiŚ planuje przekazać projekt do Rady Ministrów w marcu 2026 r.

Rząd zapewnia, że choć program Czyste Powietrze „pozwalał na rozwój agresywnych technik sprzedażowych i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców, prowadzonych na szkodę beneficjentów”, to po uruchomiona w marcu 2025 r. nowa edycja „ogranicza możliwości nadużyć i jest bezpieczna dla beneficjentów”.

Przeczytaj też: Będą kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Poszkodowani zapowiadają protest

Wiatraki produkujące energię nad dachami domów
MKiŚ przygotowało projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w zw. z realizacją programu Czyste Powietrze.
Fot. Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
