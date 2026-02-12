Rząd zajmie się poszkodowanymi w zw. z programem Czyste Powietrze. Jest już projekt
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w zw. z realizacją programu Czyste Powietrze – poinformował resort. Zakłada on możliwość zawieszenia ściągania należności i dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych przedsiębiorców.
Ogłoszenie zbiega się z czasem z protestem poszkodowanych. Na czwartek zwołali oni bowiem manifestację przed siedzibą resortu. Swoją obecność zadeklarowali także przedsiębiorcy, którzy wykonywali prace w ramach tego programu, a nie otrzymali wynagrodzenia. Apelują do rządu o pomoc i odblokowanie wypłat.
Proponowana ustawa ma wprowadzić możliwość zawieszenia ściągania nierozliczonych zaliczek od poszkodowanych beneficjentów programu. Warunkiem jest jednak złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania karnego z urzędu. Po prawomocnym wyroku sądu orzekającym winę wykonawcy beneficjent zostanie zwolniony z obowiązku zwrotu nierozliczonej zaliczki.
Według szacunków ministerstwa problemem dotkniętych jest ponad 8 tys. rodzin. Łączna kwota nierozliczonych zaliczek to około 285 mln zł.
Dokument umożliwia też dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm nadużywających przepisów przez Skarb Państwa. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą mogły wnioskować w sądzie o nałożenie obowiązku naprawienia szkody przez nieuczciwego wykonawcę. Z kolei beneficjenci będą mogli upoważnić fundusz do dochodzenia od wykonawcy spłaty należności.
MKiŚ zapewnia: program jest już bezpieczny
Projekt ustawy jest odpowiedzią rządu na protesty ze strony poszkodowanych. Skala dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” była tak duża, że nieuczciwi wykonawcy zawyżali koszty albo instalowali źródła ciepła niedostosowane do konkretnych budynków. W rezultacie część beneficjentów otrzymuje rachunki za ciepło znacznie wyższe niż przed remontem.
Projekt trafi teraz do uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych. MKiŚ planuje przekazać projekt do Rady Ministrów w marcu 2026 r.
Rząd zapewnia, że choć program Czyste Powietrze „pozwalał na rozwój agresywnych technik sprzedażowych i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców, prowadzonych na szkodę beneficjentów”, to po uruchomiona w marcu 2025 r. nowa edycja „ogranicza możliwości nadużyć i jest bezpieczna dla beneficjentów”.
