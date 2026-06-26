Cena maksymalna paliw na weekend i poniedziałek (27-29 lipca) w górę. Oto komunikat Ministerstwa

Maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,02 zł/l, dla benzyny Pb98 to 6,70 zł/l, a dla oleju napędowego 6,17 zł/l – wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w Monitorze Polskim. Ceny te będą obowiązywać od soboty, 27 czerwca, do poniedziałku, 29 czerwca, włącznie.

W piątek maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 5,95 zł/l, dla benzyny Pb98 to 6,65 zł/l, a dla oleju napędowego 6,12 zł/l.

Na podstawie przepisów wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie cena maksymalna jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie określonego algorytmu.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje zasada ciągłości – cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem.

Rząd stopniowo wychodzi z regulowania cen paliw.

Obniżony VAT na paliwo w ramach pakietu CPN (z 23 do 8 proc.) został przedłużony do końca czerwca, a obniżona do 15 czerwca akcyza (o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego) nie została wydłużona.

Tym samym, od 15 do 30 czerwca – poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc. – będą obowiązywać ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

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Źródło: PAP