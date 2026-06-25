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NEWSROOM XYZ
25.06.2026 12:11

Ceny maksymalne paliw. Tyle kierowcy zapłacą w piątek

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,95 zł, benzyny 98 – 6,65 zł, a diesla – 6,12 zł – wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. Oznacza to, że benzyna będzie tańsza niż w czwartek, natomiast olej napędowy podrożeje.

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 – 6,67 zł, a diesla – 6,11 zł. Następne obwieszczenie resort energii opublikuje w piątek i określi ono ceny na weekend oraz poniedziałek.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Obecne przepisy obowiązują do końca czerwca. Ministerstwo Finansów ma możliwość przedłużenia ich o dwa tygodnie.

Program CPN został wprowadzony pod koniec marca w celu zniwelowania skutków szoku na rynku surowców energetycznych, jaki został wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jednak od czasu podpisania porozumienia pomiędzy USA a Iranem ceny ropy naftowej spadają. W czwartek rano notowania surowca zbliżyły się do poziomów sprzed wybuchu wojny pod koniec lutego.

Źródło: XYZ, PAP

Stacja benzynowa w Warszawie w marcu 2026 r.
Ceny maksymalne na stacjach paliw w piątek będą niższe przypadku benzyny i wyższe, jeżeli chodzi o diesla. Fot. Omar Marques/Anadolu via Getty Images
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