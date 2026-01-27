Ceny miedzi spadają. Tanieje też ropa

We wtorek tanieje zarówno miedź, jak i ropa. Do spadków cen metalu przyczynia się niestabilny popyt, a do spadków cen czarnego złota – możliwy wzrost podaży.

Notowania miedzi na londyńskiej LME spadają we wtorek rano o ponad 1 proc. Metal tanieje też na Comex w Nowym Jorku o ok. 2 proc. oraz na szanghajskiej giełdzie SHF – o ok. 0,7 proc.

Według analityków przyczyną może być niestabilny popyt, który zniechęca inwestorów. Wraz z miedzią tanieją również inne metale bazowe. W Chinach zbliżający się Rok Księżycowy i związana z nim przerwa na świętowanie sprawiają, że rynki metali przemysłowych w Państwie Środka spowolniły. Według analityków inwestorzy mogą się spodziewać dalszych spadków notowań miedzi po tym, jak osiągnęły one bardzo wysokie poziomy.

Tanieje również ropa. Baryłka West Texas Intermediate w dostawach na marzec na nowojorskim NYMEX spada o ok. 0,35 proc., a baryłka Brent na ICE – o ok. 0,45 proc.

Ważnym czynnikiem wpływającym na ceny surowca jest możliwe zwiększenie podaży. Największy producent ropy w Kazachstanie ma wrócić na złoże Tengiz po tym, jak w zeszłym tygodniu pożar dwóch generatorów spowodował wstrzymanie wydobycia. Produkcja ropy w kraju spadła przez to z 1,8 mln baryłek dziennie do ok. 1 mln baryłek. Tymczasem koncern naftowy Chevron Corp. pracuje nad dostarczaniem większej ilości ropy z Wenezueli.

Równocześnie jednak kluczowe są prognozy pogody dla Stanów Zjednoczonych, gdzie doszło do gwałtownego ataku zimy, który odciął od prądu kilkaset tysięcy odbiorców. Prezydent USA Donald Trump jeszcze przed opadami ogłosił stan klęski żywiołowej dla 12 stanów. Władze stanowe 24 stanów wydały podobne ostrzeżenia.

Warunki pogodowe zakłóciły prace znacznej części rafinerii na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Ten stan ma być jednak krótkotrwały.

